Ошибки в учебниках и превышение наполняемости классов. Генпрокуратура выявила нарушения в образовательном процессе

Новости Беларуси. Ряд нарушений в образовательном процессе выявила Генпрокуратура Беларуси. О том, что система обучения требует перестройки, на нынешней неделе говорил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ряд нарушений в образовательном процессе выявила Генпрокуратура Беларуси. О том, что система обучения требует перестройки, на нынешней неделе говорил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особое внимание работе с кадрами и к учебникам. К слову, качество отдельных изданий вызывает серьезные нарекания. Перегрузка излишней информацией, сложные формулировки заданий, опечатки и даже ошибки. Все это в ходе проверки выявили работники прокуратуры. Дополнительной проработки также требуют и отдельные учебные программы.
Проверяющие также нашли ошибки в комплектах наглядных материалов для кабинетов биологии. Их закупили для более чем 300 учреждений образования.
Елена Яскевич, прокурор управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры Беларуси:
Данные материалы содержали фактологические и грамматические ошибки. На предмет правильности и полноты подачи информации специалисты в сфере биологии их не оценивали критически. Как итог – материалы не подлежали использованию в учебном процессе.
Валентина Гинчук, директор Национального института образования:
В механизм поставки учебного оборудования и средств обучения будут внесены изменения в части проведения экспертизы поставленного товара на соответствие требованиям по качеству специально созданными комиссиями.
Превышение наполняемости классов – еще одна выявленная проблема. За последние пять лет число школ со значительной перезагрузкой выросло на 54 %. В большинстве случаев они находятся в столице, Минской и Брестской областях.
Генпрокуратура: учебная нагрузка обычного школьника в республике достигает от 50 до 65 часов в неделю (подробнее здесь).