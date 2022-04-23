Ошибки в учебниках и превышение наполняемости классов. Генпрокуратура выявила нарушения в образовательном процессе

Новости Беларуси. Ряд нарушений в образовательном процессе выявила Генпрокуратура Беларуси. О том, что система обучения требует перестройки, на нынешней неделе говорил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особое внимание работе с кадрами и к учебникам. К слову, качество отдельных изданий вызывает серьезные нарекания. Перегрузка излишней информацией, сложные формулировки заданий, опечатки и даже ошибки. Все это в ходе проверки выявили работники прокуратуры. Дополнительной проработки также требуют и отдельные учебные программы.

Проверяющие также нашли ошибки в комплектах наглядных материалов для кабинетов биологии. Их закупили для более чем 300 учреждений образования.

Елена Яскевич, прокурор управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры Беларуси:

Данные материалы содержали фактологические и грамматические ошибки. На предмет правильности и полноты подачи информации специалисты в сфере биологии их не оценивали критически. Как итог – материалы не подлежали использованию в учебном процессе.

Валентина Гинчук, директор Национального института образования:

В механизм поставки учебного оборудования и средств обучения будут внесены изменения в части проведения экспертизы поставленного товара на соответствие требованиям по качеству специально созданными комиссиями.