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Ошибки в учебниках и превышение наполняемости классов. Генпрокуратура выявила нарушения в образовательном процессе

23 апреля 2022 08:27
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Новости Беларуси. Ряд нарушений в образовательном процессе выявила Генпрокуратура Беларуси. О том, что система обучения требует перестройки, на нынешней неделе говорил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ошибки в учебниках и превышение наполняемости классов. Генпрокуратура выявила нарушения в образовательном процессе-1

Особое внимание работе с кадрами и к учебникам. К слову, качество отдельных изданий вызывает серьезные нарекания. Перегрузка излишней информацией, сложные формулировки заданий, опечатки и даже ошибки. Все это в ходе проверки выявили работники прокуратуры. Дополнительной проработки также требуют и отдельные учебные программы.  

Ошибки в учебниках и превышение наполняемости классов. Генпрокуратура выявила нарушения в образовательном процессе-4

Проверяющие также нашли ошибки в комплектах наглядных материалов для кабинетов биологии. Их закупили для более чем 300 учреждений образования.  

Ошибки в учебниках и превышение наполняемости классов. Генпрокуратура выявила нарушения в образовательном процессе-7

Елена Яскевич, прокурор управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генпрокуратуры Беларуси:  
Данные материалы содержали фактологические и грамматические ошибки. На предмет правильности и полноты подачи информации специалисты в сфере биологии их не оценивали критически. Как итог – материалы не подлежали использованию в учебном процессе.  

Ошибки в учебниках и превышение наполняемости классов. Генпрокуратура выявила нарушения в образовательном процессе-10

Валентина Гинчук, директор Национального института образования:  
В механизм поставки учебного оборудования и средств обучения будут внесены изменения в части проведения экспертизы поставленного товара на соответствие требованиям по качеству специально созданными комиссиями.  

Ошибки в учебниках и превышение наполняемости классов. Генпрокуратура выявила нарушения в образовательном процессе-13

Превышение наполняемости классов – еще одна выявленная проблема. За последние пять лет число школ со значительной перезагрузкой выросло на 54 %. В большинстве случаев они находятся в столице, Минской и Брестской областях.  

Генпрокуратура: учебная нагрузка обычного школьника в республике достигает от 50 до 65 часов в неделю (подробнее здесь).  

# Образование в Беларуси # общество # Елена Яскевич # Валентина Гинчук # Фотофакт

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