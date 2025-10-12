12 человек попали в больницу после посещения одной точки общепита в Минске

12 человек оказались в больнице после посещения одного из столичных кафе. Минздрав проводит проверку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетителей точки общепита госпитализировали в инфекционную больницу. У них диагностирован гастроэнтерит инфекционного происхождения. Состояние пациентов – средней степени тяжести. Специалисты санэпидслужбы уже оценили условия приготовления и реализации блюд, отобраны для лабораторных исследований пробы готовой продукции и сырья.

Обследования прошли сотрудники. Из-за выявленных нарушений работа кафе приостановлена. Санэпидмероприятия продолжаются.