Лукашенко: «Чтобы зарабатывать больше, нам жизненно необходимо поднять наше сельское хозяйство»

Новости Беларуси. Разобрать ошибки, ознакомиться с передовым опытом и найти способы повысить эффективность работы в сфере животноводства. Такие цели обозначил Александр Лукашенко для участников пленарного заседания республиканского семинара-совещания по развитию этого направления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 сентября Президент прибыл в Солигорск, где собрались все ответственные за работу АПК. Ситуацию в животноводстве обсуждали и ранее с активом Гродненской и Гомельской областей. Отдельное совещание, посвященное свиноводству, прошло в начале сентября. Сегодня разговор не менее серьезный, рассматриваются все вопросы к отрасли в масштабах страны.

Как подчеркнул глава государства, животноводство в экономике села занимает ключевую позицию. Этот сектор производит половину всей сельхозпродукции и формирует экспортный потенциал Беларуси. В 2022 году на продовольствии страна заработала свыше 8 миллиардов долларов, за восемь месяцев 2023-го – более 4 миллиардов. Это солидно, отметил Александр Лукашенко, но цифры могут быть больше. Ведь сегодня спрос на продовольствие во всем мире огромный.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Но чтобы зарабатывать больше, нам жизненно необходимо поднять наше сельское хозяйство на новый уровень. Тактический план развития отрасли мы вместе разработали еще в 2019 году. Приняли важнейшие документы по направлениям развития: стратегии по развитию молочной, мясной отраслей, Директива о развитии села, программа «Аграрный бизнес», комплекс мер по развитию кормопроизводства. Вроде бы прошлись по всем болевым точкам, все учли.

И вы мне тогда, Леонид Константинович [Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси – прим. ред.], обещали главное: увеличить производство выращивания скота и птицы к 2025 году до 2 миллионов тонн, производство молока – до 9,2 миллиона тонн; повысить продуктивность молочного стада (не ниже 6 500 килограммов молока от коровы); обеспечить загрузку перерабатывающих предприятий; качественно улучшить кормовую базу; улучшить содержание скота; совершенствовать селекционную работу. Прошло более 3,5 года, осталось совсем немного до обещанного срока. Смотрим на результат, с молока начнем.