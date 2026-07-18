Дни молодежи на «Славянском базаре в Витебске» – что в программе?

Творческий мост между Минском и Москвой, грандиозный праздник дружбы и созвездие лучших артистов двух стран на одной сцене. В Витебске в рамках «Славянского базара» продолжаются Дни Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне на легендарной сцене Летнего амфитеатра прошел большой гала-концерт «Союзное государство приглашает…». Он объединил ведущих артистов и творческие коллективы Беларуси и России. Культурный код единства: Дни Союзного государства ярко стартовали на «Славянском базаре».

Этот концерт задумывался не просто как музыкальное шоу, а как живая летопись эпохи. Каждому знаковому событию из истории двух стран организаторы посвятили отдельную мизансцену, объединившую архивные кадры, хореографию и культовые песни. Так, в программе были блоки, посвященные 85-летию начала Великой Отечественной войны, 65-летию полета Юрия Гагарина, 90-летию «Союзмультфильма» и вековому юбилею белорусского кино. Концерт стал ярким воплощением общей памяти, духовной близости и неразрывной связи братских народов. Руслан Алехно, заслуженный артист Беларуси:

35-й раз фестиваль «Славянский базар в Витебске» доказывает свою главную роль во всем славянском мире, на всем постсоветском пространстве. Вот это единство, диалог культур, традиций между нашими славянскими, братскими народами. Денис Майданов, народный артист России:

Это большая любовь, аура, благодушие, которым всегда встречает «Славянский базар». И кого только не видела за все эти годы эта сцена, кому только не рукоплескала, кого только не взрастила.