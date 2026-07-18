Дни молодежи на «Славянском базаре в Витебске» – что в программе?
Творческий мост между Минском и Москвой, грандиозный праздник дружбы и созвездие лучших артистов двух стран на одной сцене. В Витебске в рамках «Славянского базара» продолжаются Дни Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне на легендарной сцене Летнего амфитеатра прошел большой гала-концерт «Союзное государство приглашает…». Он объединил ведущих артистов и творческие коллективы Беларуси и России.
Культурный код единства: Дни Союзного государства ярко стартовали на «Славянском базаре».
Этот концерт задумывался не просто как музыкальное шоу, а как живая летопись эпохи. Каждому знаковому событию из истории двух стран организаторы посвятили отдельную мизансцену, объединившую архивные кадры, хореографию и культовые песни.
Так, в программе были блоки, посвященные 85-летию начала Великой Отечественной войны, 65-летию полета Юрия Гагарина, 90-летию «Союзмультфильма» и вековому юбилею белорусского кино. Концерт стал ярким воплощением общей памяти, духовной близости и неразрывной связи братских народов.
Руслан Алехно, заслуженный артист Беларуси:
35-й раз фестиваль «Славянский базар в Витебске» доказывает свою главную роль во всем славянском мире, на всем постсоветском пространстве. Вот это единство, диалог культур, традиций между нашими славянскими, братскими народами.
Денис Майданов, народный артист России:
Это большая любовь, аура, благодушие, которым всегда встречает «Славянский базар». И кого только не видела за все эти годы эта сцена, кому только не рукоплескала, кого только не взрастила.
Ярким событием стала торжественная церемония вручения дипломов и памятных призов от Постоянного Комитета Союзного государства.
Владимир Гостюхин, народный артист Беларуси:
Этот фестиваль начинали великие люди, талантливые люди. Мой друг, Володя Мулявин, мой земляк, Надежда Бабкина. Я помню очень хорошо наши встречи. Потрясающе начинался этот фестиваль. Он не мог умереть, потому что он добрый, он открыт сердцем всем.
Жанет, заслуженная артистка Беларуси:
Люди тебя знают, люди тебя помнят, люди тебя ценят, твое творчество. И многие из них пришли для того, чтобы услышать сегодня именно тебя. Для артиста это бесконечно ценно.
Сегодня участников и гостей фестиваля ждет масштабная программа Дней молодежи. Главным событием вечера в Летнем амфитеатре станет первый конкурсный день Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск». Молодые вокалисты представят на суд жюри и зрителей мировые хиты. Представительница Беларуси Елена Кузнецова выйдет на сцену под 18-м номером.