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Клубничный рай и город железнодорожников! Рассказываем необычные факты о Лунинце

18 июля 2026 08:02
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Край гранитных скал и вековых дубов, клубничный рай и город железнодорожников. Сегодня отправляемся в притягательный уголок Полесья, Лунинецкий район, рассказали в программе «Путевка BY».

Клубничный рай и город железнодорожников! Рассказываем необычные факты о Лунинце-2

Наталья Благодёрова, директор Лунинецкого районного краеведческого музея:
Символом нашего города является памятник паровозу. Появился он в 2005 году, когда проходили областные «Дожинки». Посвящен он нашим железнодорожникам и 120-летию полесским железным дорогам. Ежедневно через наш город проезжает более 2 000 человек. Через Лунинец следует 20 составов пассажирских поездов. 

Трэвел-дневник открывает краеведческий музей, погружаемся в прошлое и открываем мир полешуков. Лунинец возник в 11 километрах от красавицы Припяти. Впервые о нем упоминается в 1449 году как деревня Малый Лунин.

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# История # Туризм

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