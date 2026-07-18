Клубничный рай и город железнодорожников! Рассказываем необычные факты о Лунинце

Край гранитных скал и вековых дубов, клубничный рай и город железнодорожников. Сегодня отправляемся в притягательный уголок Полесья, Лунинецкий район, рассказали в программе «Путевка BY».

Наталья Благодёрова, директор Лунинецкого районного краеведческого музея:

Символом нашего города является памятник паровозу. Появился он в 2005 году, когда проходили областные «Дожинки». Посвящен он нашим железнодорожникам и 120-летию полесским железным дорогам. Ежедневно через наш город проезжает более 2 000 человек. Через Лунинец следует 20 составов пассажирских поездов.

Трэвел-дневник открывает краеведческий музей, погружаемся в прошлое и открываем мир полешуков. Лунинец возник в 11 километрах от красавицы Припяти. Впервые о нем упоминается в 1449 году как деревня Малый Лунин.