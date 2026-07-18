Полесские тропики! Побывали в заказнике «Средняя Припять» и посмотрели на уникальные растения

На юге страны природа особенная. Предлагаем окунуться в полесские тропики. Республиканский ландшафтный заказник «Средняя Припять» объединяет Пинский, Столинский, Житковичский и Лунинецкий районы, рассказали в программе «Путевка BY». Живописные ландшафты тянутся вдоль Припяти. От устья Ясельды до устья Ствиги. Это крупнейший в Европе участок речной поймы, сохранившийся в естественном состоянии. Именно здесь находится 80% пойменных дубрав Беларуси.

Экотропа по лозовой долине – джекпот для любителей отдыха на природе. Захватывающий маршрут проходит через Старицы, вдоль небольших ручьев, болот, исполинов, лозовых зарослей и знакомит с уникальным миром флоры и фауны. В заказнике обитает 36 видов млекопитающих, 6 видов рептилий, 10 видов амфибий. Здесь зарегистрировано 1112 видов сосудистых растений, 57 из которых занесены в Красную книгу.