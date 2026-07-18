Сотрудники МВД Беларуси провели разъяснительную работу с трудовыми мигрантами из Узбекистана

С прибывшими гражданами Узбекистана нет никаких проблем. Они все зарегистрированы, трудоустроены. Бытовые вопросы, которые возникали, решены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.
Он напомнил, что в Витебскую область прибыли трудовые мигранты из Узбекистана. Этой теме посвятили совещание совместно с органами местной власти. Сотрудники МВД побеседовали с каждым приезжим. Довели особенности нашего законодательства.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Все, кто приезжают к нам, все прекрасно понимают, что в Республике Беларусь мир и безопасность только потому, что наши граждане соблюдают законы. Естественно, мы также будем работать и разъяснять людям наше законодательство. Нам поставлена задача – обеспечить трудовую дисциплину не только, что касается иностранных граждан, но и в целом на всех предприятиях, организациях, особенно в сельской местности. И это все будет обеспечено.
Глава МВД заявил, что за пределами нашей страны есть лица, которые пытаются на этой теме спекулировать, распространять непроверенную и неправдивую информацию. Белорусов призывают не поддаваться на ложь и провокации в интернете.
Кочанова: проблемных вопросов с трудоустройством и проживанием мигрантов из Узбекистана нет. Подробности.