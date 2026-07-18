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Сотрудники МВД Беларуси провели разъяснительную работу с трудовыми мигрантами из Узбекистана

18 июля 2026 08:03
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С прибывшими гражданами Узбекистана нет никаких проблем. Они все зарегистрированы, трудоустроены. Бытовые вопросы, которые возникали, решены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

Сотрудники МВД Беларуси провели разъяснительную работу с трудовыми мигрантами из Узбекистана-2

Он напомнил, что в Витебскую область прибыли трудовые мигранты из Узбекистана. Этой теме посвятили совещание совместно с органами местной власти. Сотрудники МВД побеседовали с каждым приезжим. Довели особенности нашего законодательства.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Все, кто приезжают к нам, все прекрасно понимают, что в Республике Беларусь мир и безопасность только потому, что наши граждане соблюдают законы. Естественно, мы также будем работать и разъяснять людям наше законодательство. Нам поставлена задача – обеспечить трудовую дисциплину не только, что касается иностранных граждан, но и в целом на всех предприятиях, организациях, особенно в сельской местности. И это все будет обеспечено.

Сотрудники МВД Беларуси провели разъяснительную работу с трудовыми мигрантами из Узбекистана-4

Глава МВД заявил, что за пределами нашей страны есть лица, которые пытаются на этой теме спекулировать, распространять непроверенную и неправдивую информацию. Белорусов призывают не поддаваться на ложь и провокации в интернете.

Кочанова: проблемных вопросов с трудоустройством и проживанием мигрантов из Узбекистана нет. Подробности.

# Иван Кубраков # Министерство внутренних дел Республики Беларусь

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