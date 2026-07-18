Сотрудники МВД Беларуси провели разъяснительную работу с трудовыми мигрантами из Узбекистана

С прибывшими гражданами Узбекистана нет никаких проблем. Они все зарегистрированы, трудоустроены. Бытовые вопросы, которые возникали, решены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он напомнил, что в Витебскую область прибыли трудовые мигранты из Узбекистана. Этой теме посвятили совещание совместно с органами местной власти. Сотрудники МВД побеседовали с каждым приезжим. Довели особенности нашего законодательства.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Все, кто приезжают к нам, все прекрасно понимают, что в Республике Беларусь мир и безопасность только потому, что наши граждане соблюдают законы. Естественно, мы также будем работать и разъяснять людям наше законодательство. Нам поставлена задача – обеспечить трудовую дисциплину не только, что касается иностранных граждан, но и в целом на всех предприятиях, организациях, особенно в сельской местности. И это все будет обеспечено.