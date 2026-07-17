Культурный код единства: Дни Союзного государства ярко стартовали на «Славянском базаре»

Прямо в эти минуты на главной локации фестивального Витебска – сцене Летнего амфитеатра – звучат любимые хиты миллионов белорусов и россиян – от Бреста до Владивостока. На «Славянском базаре» 17 июля стартовали Дни Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Программа этого творческого марафона построена вокруг знаковых для Беларуси и России исторических дат – 85-летия с начала Великой Отечественной, 65-летия космического полета Юрия Гагарина, 90-летия «Союзмультфильма» и векового юбилея белорусского кино. Но 35-й «Славянский базар» – это не только амфитеатр. Это десятки локаций по всему городу, который в эти июльские дни живет в совершенно особом ритме, гостеприимно распахнув двери для гостей из десятков стран. Но главное достоинство нашего фестиваля-долгожителя в том, что он стирает границы и помогает людям из разных стран говорить без трудностей перевода – на понятном для всех языке искусства. И об этой важной объединяющей миссии накануне на церемонии открытия говорил наш Президент. И в этом смысле «Славянский базар» – это намного больше, чем фестиваль. Итак, все цвета июля, среди которых витебский василек, пожалуй, самый яркий, – фестивальный репортаж от наших корреспондентов.

Июль для Беларуси – пик цветения васильков. Именно в это время поля окрашиваются в яркие тона, создавая идеальные пейзажи для фотосессий. Но в середине месяца главный и самый узнаваемый цветок раскрывается и на витебской сцене, оживет и весь город. Синий василек является не просто украшением, а официальным символом «Славянского базара». Город над Двиной сегодня вновь приковывает к себе миллионы взглядов, превратившись в эпицентр культурной дипломатии и пульсируя в особом творческом ритме. Юбилейный, 35-й фестиваль официально открыт, но за внешним масштабом и праздничной атмосферой скрывается глубокая философия – сохранение преемственности и созидания. Именно об этом накануне говорил Александр Лукашенко, напоминая, что «Славянский базар» давно перерос статус просто песенного конкурса, став важнейшим фактором сохранения нашей идентичности. Лукашенко: «Славянский базар» больше, чем культурное событие, он зеркало нашей истории. Читайте здесь.

Слова главы государства о преемственности поколений получили прямое продолжение на сцене Концертного зала «Витебск». Здесь завершился 24-й Международный детский музыкальный конкурс. Обладателем Гран-при стала брестская школьница Елизавета Цуприк, тем самым подтвердив высочайший уровень отечественной вокальной школы. Накануне Александр Лукашенко лично вручил Гран-при победительнице во время торжественного открытия фестиваля. По результатам конкурса юная белорусская вокалистка набрала максимальные 130 баллов. В первый день она исполнила песню из мультфильма «Волшебник страны Оз», во второй – композицию «Мой дом» белорусского композитора Валерия Шмата в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Финберга. И сегодня Елизавета Цуприк стала обладательницей Специального приза Парламентского собрания Беларуси и России. А первое место детского музыкального конкурса и особый диплом жюри присуждены представительнице Румынии Лючии Байку. Читайте здесь.

Юные вокалисты сегодня вновь вышли на сцену Концертного зала «Витебск», чтобы представить лучшие номера из своей конкурсной программы. Всего в конкурсе приняли участие юные вокалисты из 19 стран. Для них витебская сцена – это не просто путевка в будущее, а первый опыт большой культурной дипломатии. Эстафету творческого состязания сегодня официально подхватили и взрослые вокалисты. В Международном пресс-центре фестиваля прошла жеребьевка XXXV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск». Нашу страну на конкурсе представит Елена Кузнецова, выпускница и преподаватель Белорусского государственного университета культуры и искусств. Номер ее выступления в двух конкурсных днях определят позже.

Елена Кузнецова, участница Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск»:

Для меня не имеет значения, под каким номером я буду выступать, потому что важна уверенность в своей программе, которую я готовила долго, очень упорно, трудилась над ней. Надеюсь, что под любым номером я представлю себя достойно. Для каждого из участников фестивальная сцена – главный трамплин в карьере. Из года в год «Славянский базар» зажигает новые звезды, о чем накануне также напомнил глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сцена «Славянского базара» из года в год открывает новые таланты, новые имена. Но зажженные здесь звезды должны помнить, что продолжают путь величайших мастеров. Тех, у кого можно и нужно учиться.

Связь поколений сегодня подхватили участники Дня молодежи, который проходит в рамках юбилейного «Славянского базара». В этом году акцент сделан не на развлекательный контент, а на презентацию реальных патриотических и технологических инициатив. Символично, что около 400 ребят со всей Беларуси собрались у мемориального комплекса «Освободителям Витебска – советским воинам, партизанам и подпольщикам». Участники почтили память павших героев. Молодое поколение доказывает: творчество – это лучший инструмент народной дипломатии. Глава государства, обращаясь к участникам фестиваля, призвал созидать и помнить, что Беларусь всегда останется мирным островком для каждого.