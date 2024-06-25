Дмитрий Рогозин: Россия будет идти до конца! Варианта проиграть нет

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим ситуацию на фронте и значимые международные события. В эфире российский государственный деятель, сенатор Дмитрий Рогозин.
Григорий Азаренок, СТВ:
Когда мы расстались уже с этими иллюзиями... А видно по опросам, что и в России, и в Беларуси с этими иллюзиями расстались. Но следующий шаг – не мобилизация, какая была в сентябре 2022 года, а мобилизация сознания, немножко другая жизнь, расставание с этими благами, которые давались нам на протяжении 20 лет. Общество к этому готово?
Дмитрий Рогозин, российский государственный деятель, сенатор:
Я не могу утвердительно ответить на ваш вопрос. Когда я приезжаю сюда, вот я приезжаю обычно, у меня пленарное заседание Совета Федерации проходит раз в две недели по средам. Соответственно, я стараюсь не пропускать, хотя Валентина Ивановна Матвиенко с пониманием относится к моей работе и говорит: если тебе надо остаться на фронте, оставайся. Но в целом, приезжая сюда, все равно контраст меня иногда не радует. Потому что большая часть людей хочет жить как всегда. Привыкла к этой жизни беззаботной, к этим фейерверкам, к ресторанам. Это не вся Россия, безусловно, но Москва совершенно точно. Москва и Петербург. Они живут немножко другой жизнью.
У меня буквально вчера был забавный эпизод. Один мой боец, он сейчас тоже приехал в Москву на обучение новым беспилотникам, они сейчас четыре дня находятся в Москве, и к нему подошел замдиректора одного предприятия и говорит: слушай, ну понятно, этот Рогозин, у него там свои какие-то идеи и прочее, но ты-то чего там оказался? Он говорит: ты просто объясни, тебя кто-то заставил или какие-то обстоятельства, или ты от чего-то решил сбежать? Он говорит: да нет, я Родину защищаю, это моя страна, наших бьют, мы будем своих защищать. Он говорит: мы один на один, ты по чесноку мне скажи, как есть. Он говорит: да правда, я Родину защищаю. Понимаете? И меня это так поразило, этот его рассказ, потому что человек вроде не рядовой, директор одного из оборонных предприятий, который представить себе не может, что он мог бы сам оказаться не только на фронте, а даже просто переехать вот эту линию границы Ростовской области и ДНР. Для него это уже какой-то ужас, страх это вселяет. И таких людей много.
Вчера президент сказал, когда возвращался из Вьетнама, по итогам поездки в КНДР и во Вьетнам он сделал несколько заявлений. Одно из них я прямо выделил у себя в Telegram-канале, прочел его. Он сказал о том, что, поскольку сейчас наш противник ставит вопрос о нанесении России стратегического поражения, что приведет к потере государственности, это означает, что, понимая это, мы будем идти до конца. То есть у нас просто варианта проиграть нет никакого. Мы не сможем взять, облизнуть хвост и побежать дальше, как это было, допустим, в русско-японской войне в начале 20 века или в Афганистане, не получится. То есть нам надо идти до конца. И я всегда это говорил, эта фраза даже в книге моей стоит: всегда побеждает только тот, кто готов идти до конца. Это далеко не все в России понимают, к сожалению.
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