Дмитрий Рогозин: Россия будет идти до конца! Варианта проиграть нет

Григорий Азаренок, СТВ: Когда мы расстались уже с этими иллюзиями... А видно по опросам, что и в России, и в Беларуси с этими иллюзиями расстались. Но следующий шаг – не мобилизация, какая была в сентябре 2022 года, а мобилизация сознания, немножко другая жизнь, расставание с этими благами, которые давались нам на протяжении 20 лет. Общество к этому готово?

Дмитрий Рогозин, российский государственный деятель, сенатор:

Я не могу утвердительно ответить на ваш вопрос. Когда я приезжаю сюда, вот я приезжаю обычно, у меня пленарное заседание Совета Федерации проходит раз в две недели по средам. Соответственно, я стараюсь не пропускать, хотя Валентина Ивановна Матвиенко с пониманием относится к моей работе и говорит: если тебе надо остаться на фронте, оставайся. Но в целом, приезжая сюда, все равно контраст меня иногда не радует. Потому что большая часть людей хочет жить как всегда. Привыкла к этой жизни беззаботной, к этим фейерверкам, к ресторанам. Это не вся Россия, безусловно, но Москва совершенно точно. Москва и Петербург. Они живут немножко другой жизнью.

У меня буквально вчера был забавный эпизод. Один мой боец, он сейчас тоже приехал в Москву на обучение новым беспилотникам, они сейчас четыре дня находятся в Москве, и к нему подошел замдиректора одного предприятия и говорит: слушай, ну понятно, этот Рогозин, у него там свои какие-то идеи и прочее, но ты-то чего там оказался? Он говорит: ты просто объясни, тебя кто-то заставил или какие-то обстоятельства, или ты от чего-то решил сбежать? Он говорит: да нет, я Родину защищаю, это моя страна, наших бьют, мы будем своих защищать. Он говорит: мы один на один, ты по чесноку мне скажи, как есть. Он говорит: да правда, я Родину защищаю. Понимаете? И меня это так поразило, этот его рассказ, потому что человек вроде не рядовой, директор одного из оборонных предприятий, который представить себе не может, что он мог бы сам оказаться не только на фронте, а даже просто переехать вот эту линию границы Ростовской области и ДНР. Для него это уже какой-то ужас, страх это вселяет. И таких людей много.