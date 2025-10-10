Могилёв готовится к юбилейному фестивалю «Золотой шлягер – 2025»
Осень в Беларуси будет по-настоящему золотой, и не только из-за листопада. Яркие эмоции, творческий подъем и вдохновение принесет юбилейный международный фестиваль «Золотой шлягер». В этом году билетов подготовили в три раза больше. Увеличится и количество концертных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Яркие постановки и творческие встречи пройдут не только в Могилеве, но еще в Бобруйске и Кричеве. Программа фестиваля разнообразна и рассчитана на слушателей всех возрастов и предпочтений. Публику ждут выступления коллективов, включая Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени Финберга и эстрадно-джазовый оркестр из Уфы. Также в афише концерты звезд шансона и камерные вечера.
Светлана Ефимук, директор Могилевской областной филармонии:
Самый грандиозный концерт, самое важное, основное событие фестиваля – это торжественное открытие, которое пройдет 28 октября в Ледовом дворце Могилева. Целое собрание, наверное, популярных ретроисполнителей, современных музыкантов.
«Золотой шлягер» – это еще и образовательная площадка. Запланированы творческие встречи и мастер-классы для молодых музыкантов, которые проведут ведущие исполнители из Беларуси, России, Грузии и Италии.