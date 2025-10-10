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Новым президентом Перу стал 38-летний председатель конгресса

10 октября 2025 10:53
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В Перу официально вступил в должность новый президент. Им стал 38-летний председатель конгресса Хосе Хери. Депутаты парламента накануне поздно вечером вынесли вотум недоверия предыдущему главе государства Дине Болуарте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новым президентом Перу стал 38-летний председатель конгресса-2

Причем редкий случай в истории страны: за ее отставку народные избранники проголосовали единогласно. Причиной стала полная неспособность остановить рост преступности. А уже утром присягу принес новоназначенный президент. Хосе Хери дал понять, что будет жестко бороться с нестабильностью.

Хосе Хери, президент Перу:
Главный враг – на улицах: преступные группировки и преступные организации. Сегодня они – наши враги. И, будучи врагами, мы должны объявить им войну. Для этого у нас есть Национальная полиция, у нас есть Вооруженные силы, и мы должны задействовать другие государственные институты.

Новым президентом Перу стал 38-летний председатель конгресса-4

Крайне непопулярная в стране Болуарте, первая женщина – президент Перу, вступила в должность в декабре 2022 года. В период правления политик не единожды оказывалась в центре скандалов. Так, она выступала с инициативой о повышении президентской зарплаты с 4 до 10 тысяч долларов. В Перу с 2016 года сменилось шесть глав государства, и ни один из них не пробыл на этом посту весь пятилетний срок своих полномочий.

# Выборы # Международная политика

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