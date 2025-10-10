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Лукашенко поддержал учреждение формата «СНГ плюс»

10 октября 2025 10:50
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В основе многих, если не всех, современных конфликтов лежат экономика и конкуренция. И чтобы выстоять в этой борьбе, обеспечить устойчивое развитие и повышение благосостояния всех наших стран, нужно укреплять экономический фундамент и углублять торговое и инвестиционное сотрудничество, производственную кооперацию. Об этом на саммите СНГ в Душанбе заявил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поддержал учреждение формата «СНГ плюс»-2

Еще одним важным направлением в деятельности Содружества Александр Лукашенко назвал укрепление авторитета и позиционирование СНГ на международной арене.

Лукашенко поддержал учреждение формата «СНГ плюс»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Посмотрите, как в этом плане продвинулась Шанхайская организация сотрудничества, какие результаты есть у ЕАЭС. СНГ тоже необходимо укреплять взаимодействие со странами и организациями-единомышленниками для продвижения согласованной международной повестки, отстаивания наших подходов и ценностей. В этой связи общим интересом отвечает наделение ШОС статусом наблюдателя в СНГ. Всецело поддерживаем инициативу Президента Казахстана об учреждении формата «СНГ плюс».

Эти два вопроса об укреплении международного позиционирования СНГ по итогам заседаний сегодняшнего саммита решены положительно. Кроме того, подписан и ряд других важных документов. Среди них утверждены программы сотрудничества в укреплении пограничной безопасности на внешних рубежах на ближайшие 5 лет, а также в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Кроме того, среди документов и концепция военного взаимодействия до 2030 года.

# СНГ # Международное сотрудничество # Александр Лукашенко

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