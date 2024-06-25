В момент развода – как понять, что не так в отношениях?

Развод в наше время – дело привычное, и этим фактом никого не удивишь. В любом случае развод родителей не может не сказаться негативным образом на детях. О том, как минимизировать последствия и сохранить здоровую психику ребенка, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Денис Северов, магистр психологии:

Очень важный, интересный момент, который возникает у людей, когда они разводятся. Часто в момент развода люди говорят максимально открыто, выкладывают свои претензии в отношении друг друга. Это сопряжено со злостью, обидой, но дает понимание, что в отношениях было не так. После того, как два человека – муж и жена – выпустят этот гнев, эту агрессию, проходит время, и они смотрят совершенно по-другому на своего партнера и самих себя в этом отношении. Это качественно улучшает их жизнь.