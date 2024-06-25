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Как развестись и не травмировать ребёнка? Советы психолога

25 июня 2024 18:35
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Развод в наше время – дело привычное, и этим фактом никого не удивишь. В любом случае развод родителей не может не сказаться негативным образом на детях. О том, как минимизировать последствия и сохранить здоровую психику ребенка, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Как развестись и не травмировать ребёнка? Советы психолога-1

Денис Северов, магистр психологии:
Четыре пункта, которые нужно учитывать, когда вы решили развестись. Первое – это выяснять отношения не при ребенке. Второе – давать понимание своему ребенку, что развод не из-за него или не из-за нее. Третье – говорить ребенку об этом только тогда, когда вы уже решили точно развестись. Четвертое – всегда объясняйте и рассказывайте, что ребенок ни в чем не виноват, что родители всегда остаются родителями.

Ответственность за конфликты брать на себя – как дети переживают развод родителей – подробнее здесь.

# Развод # общество # Денис Северов

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