Молодёжная межпарламентская ассамблея завершает свою работу в Минске

Активную гражданскую позицию и глубокую вовлеченность в строительство общего будущего демонстрирует молодежь стран СНГ. Это не просто наблюдатели, а полноправные участники всех процессов: от формирования социальной политики до сохранения исторической памяти. Об этом заявили на Молодежной межпарламентской ассамблее государств – участников СНГ, которая завершает свою работу в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь впервые стала площадкой для выработки общих подходов к патриотическому воспитанию и развитию молодежного парламентаризма. Форум собрал начинающих депутатов и активистов из семи стран, чтобы консолидировать усилия в ключевых направлениях взаимодействия Содружества. Конкретные совместные проекты, волонтерские инициативы и образовательные программы обсуждали сегодня на встрече с активом БРСМ.

Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси: Мы сегодня знакомим наших коллег с замечательной молодежной политикой Беларуси. Мы уже рассказали, какое количество финансовой, в принципе, социальной поддержки есть у каждого молодого человека на протяжении всей жизни, какие возможности для самореализации в общественных организациях, объединениях существует у нас в Беларуси, как поддерживаются молодые семьи, что достаточно важно и интересно для наших коллег.

Геннадий Шиповских, депутат Сената парламента Казахстана:

Я считаю, что, в целом у Беларуси, даже у БРСМ, у минской молодежи, белорусской, нам, странам СНГ, очень многому можно научиться. Коммуникативности, креативности, ряду других проектов. Потому что очень сплоченная команда, очень талантливая молодежь. Я в культурном шоке от минской молодежи и в целом от Беларуси.

В программе также посещение Национального детского технопарка. Гостям презентуют передовые разработки белорусских школьников. А завершится межпарламентская ассамблея экскурсией в мемориальный комплекс «Хатынь».