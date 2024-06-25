Может ли суд ограничить общение родителей и ребёнка во время развода? Ответила юрист

Развод в наше время – дело привычное, и этим фактом никого не удивишь. В любом случае развод родителей не может не сказаться негативным образом на детях. О том, как минимизировать последствия и сохранить здоровую психику ребенка, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Матиевич, основатель и руководитель юридической компании:

Сейчас, я говорю не как человек, как юрист, именно основываясь на Кодексе о браке и семье. Вопросы экспериментов ребенка, с кем ему лучше проживать: чуть-чуть там, чуть-чуть там – неоднократная, множественная практика судов в нашей стране, когда суд ограничивает право общения одного или даже обоих родителей на определенный и по практике на неопределенный срок в случае, если органы опеки и попечительства либо сам суд усматривают, что общение родителя идет не в интересах ребенка.

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