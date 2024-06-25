Прямой эфир

Может ли суд ограничить общение родителей и ребёнка во время развода? Ответила юрист

25 июня 2024 19:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Развод в наше время – дело привычное, и этим фактом никого не удивишь. В любом случае развод родителей не может не сказаться негативным образом на детях. О том, как минимизировать последствия и сохранить здоровую психику ребенка, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Может ли суд ограничить общение родителей и ребёнка во время развода? Ответила юрист-1

Алена Матиевич, основатель и руководитель юридической компании:
Сейчас, я говорю не как человек, как юрист, именно основываясь на Кодексе о браке и семье. Вопросы экспериментов ребенка, с кем ему лучше проживать: чуть-чуть там, чуть-чуть там – неоднократная, множественная практика судов в нашей стране, когда суд ограничивает право общения одного или даже обоих родителей на определенный и по практике на неопределенный срок в случае, если органы опеки и попечительства либо сам суд усматривают, что общение родителя идет не в интересах ребенка.

Читайте также:

Ответственность за конфликты брать на себя – как дети переживают развод родителей?

Как развестись и не травмировать ребенка? Советы психолога

В момент развода – как понять, что не так в отношениях?

# Развод # общество

Другие новости рубрики

Все новости
В момент развода – как понять, что не так в отношениях?
25 июня 2024 18:36

В момент развода – как понять, что не так в отношениях?

Как развестись и не травмировать ребёнка? Советы психолога
25 июня 2024 18:35

Как развестись и не травмировать ребёнка? Советы психолога

Ответственность за конфликты брать на себя – как дети переживают развод родителей?
25 июня 2024 18:34

Ответственность за конфликты брать на себя – как дети переживают развод родителей?