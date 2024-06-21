Авдонин: задача суверенных государств при зависимости от МВФ – действовать свободно

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот, пожалуйста, МВФ, валюта, колонизация.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Помните, есть известная книга, которая называется «Экономический убийца», как раз про свидетельство одного из сотрудников Всемирного банка МВФ, который рассказывает, как работает этот институт порабощения. Выдаются целенаправленно кредиты государствам, но кредиты выдаются не на то, чтобы производить конкурентоспособную продукцию, а даются на те проекты, которые изначально не генерируют прибавочную стоимость. То есть это некие развлечения, даже на выставки могут выдаваться, на популяризацию политической власти, партий. Но самое главное, эти кредиты, они не создают возможности для возврата этих кредитов. То есть кредиты нужны только для того, чтобы втянуть в долговую зависимость, а после этого требовать политических решений.

А какие политические решения? Это в первую очередь запуск западных корпораций, снижение налогов для западных корпораций, свободный вывоз ресурсов без оплаты пошлины, оплата за стоимость ресурсов по мизеру, то есть у вас есть в вашей стране какие-то природные ископаемые, вспомните: ряд африканских стран, когда там прошли военные перевороты, вот буквально недавно. Как они сказали, нет, мы свои природные ресурсы будем уже французам продавать по рыночной стоимости. И Франция, ввиду того, что у нее нет доступа к радиоактивным элементам, естественно, сразу завыла, потому что раньше покупали в десятки раз дешевле у этих же африканских стран. Поэтому мы что можем сказать в этой ситуации? Главная задача сейчас суверенных независимых государств, если вы имеете зависимость от МВФ, настал тот момент, когда вы можете действовать предельно свободно. Сейчас идет парад суверенитетов. Помните...