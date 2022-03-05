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«За гранью понимания – атака на паралимпийцев». Совет Республики призвал прекратить антигуманную политику

05 марта 2022 13:14
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Новости Беларуси. Совет Республики призвал Запад прекратить безрассудную и антигуманную политику в отношении Беларуси и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парламентарии выступили с официальным заявлением в связи с отстранением наших паралимпийцев от участия в стартах.

«За гранью понимания – атака на паралимпийцев». Совет Республики призвал прекратить антигуманную политику-1

Совет Республики Национального собрания Беларуси:
В своих поступках политики Запада окончательно потеряли здравомыслие и чувство ответственности, перешли все границы человечности. За гранью понимания – атака на паралимпийцев, людей мужественных и стойких, которые являются ярким примером преодоления трудностей и победы над собой. Такие действия Международного паралимпийского комитета находятся вне рамок гуманизма и подлежат осуждению.

«В этой ситуации они не должны пострадать». Минспорта прокомментировало отстранение белорусских паралимпийцев

«За гранью понимания – атака на паралимпийцев». Совет Республики призвал прекратить антигуманную политику-4

Об отстранении белорусских и российских паралимпийцев от пекинских Игр стало известно 3 марта. Такое решение по итогам специально созванного заседания принял Международный паралимпийский комитет. И это несмотря на то, что днем ранее те же спортивные функционеры допуск нашим атлетам хоть и с определенными ограничениями, но все же дали.  Спортсмены должны были выступать в нейтральном статусе, а их награды учитывались бы в неофициальном медальном зачете.

Директор РЦОП по паралимпийским видам спорта: «Пытался наш шеф миссии предпринять какие-то действия». Читайте здесь.

# Паралимпийские игры # общество # Фотофакт

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