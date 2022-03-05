«За гранью понимания – атака на паралимпийцев». Совет Республики призвал прекратить антигуманную политику

Новости Беларуси. Совет Республики призвал Запад прекратить безрассудную и антигуманную политику в отношении Беларуси и белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парламентарии выступили с официальным заявлением в связи с отстранением наших паралимпийцев от участия в стартах.

Совет Республики Национального собрания Беларуси: В своих поступках политики Запада окончательно потеряли здравомыслие и чувство ответственности, перешли все границы человечности. За гранью понимания – атака на паралимпийцев, людей мужественных и стойких, которые являются ярким примером преодоления трудностей и победы над собой. Такие действия Международного паралимпийского комитета находятся вне рамок гуманизма и подлежат осуждению.

Об отстранении белорусских и российских паралимпийцев от пекинских Игр стало известно 3 марта. Такое решение по итогам специально созванного заседания принял Международный паралимпийский комитет. И это несмотря на то, что днем ранее те же спортивные функционеры допуск нашим атлетам хоть и с определенными ограничениями, но все же дали. Спортсмены должны были выступать в нейтральном статусе, а их награды учитывались бы в неофициальном медальном зачете.