«Руководители показывают то, что они занимаются спортом». Сергей Ковальчук об участии первых лиц государства в «Минской лыжне – 2022»

Новости Беларуси. Белорусские «Раубичи» принимают «Минскую лыжню – 2022». Участие в спортивно-массовом празднике принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Организаторы предложили биатлонную эстафетную гонку, каждый участник должен был преодолеть 2-километровую дистанцию с двумя огневыми рубежами. Первой к финишу пришла команда Президента. Однако, как стало известно, ее участники приняли решение соревноваться вне общего протокола. Таким образом, на первую ступеньку поднялась сборная Витебской области. На заключительном этапе ее представлял губернатор Витебской области. Субботин о своем участии в «Минской лыжне – 2022». Читайте здесь.