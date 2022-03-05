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«Руководители показывают то, что они занимаются спортом». Сергей Ковальчук об участии первых лиц государства в «Минской лыжне – 2022»

05 марта 2022 12:43
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Новости Беларуси. Белорусские «Раубичи» принимают «Минскую лыжню – 2022». Участие в спортивно-массовом празднике принял глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Руководители показывают то, что они занимаются спортом». Сергей Ковальчук об участии первых лиц государства в «Минской лыжне – 2022»-1

Организаторы предложили биатлонную эстафетную гонку, каждый участник должен был преодолеть 2-километровую дистанцию с двумя огневыми рубежами. Первой к финишу пришла команда Президента. Однако, как стало известно, ее участники приняли решение соревноваться вне общего протокола. Таким образом, на первую ступеньку поднялась сборная Витебской области. На заключительном этапе ее представлял губернатор Витебской области.

Субботин о своем участии в «Минской лыжне – 2022». Читайте здесь.

«Руководители показывают то, что они занимаются спортом». Сергей Ковальчук об участии первых лиц государства в «Минской лыжне – 2022»-4

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Трасса 2 километра всего. Удовольствие надо получить. Я знаю, что все команды тренировались. Личным примером руководители показывают то, что они занимаются спортом, являются драйвером своеобразным в спорте.

# Спортивные соревнования # общество # Сергей Ковальчук # Александр Лукашенко # Фотофакт

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