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Они талантливые, яркие и неординарные. «Новое имя»: большая премьера СТВ

05 марта 2022 13:16
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Новости Беларуси. Весна – время больших премьер. Телеканал СТВ совместно с Дворцом Республики запускает проект «Новое имя». Его участники – талантливые, яркие и неординарные исполнители. Те, кто только завоевывает зрительские симпатии и делает себе имя в эстрадной индустрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они талантливые, яркие и неординарные. «Новое имя»: большая премьера СТВ-1

Стартовал проект с большого концерта Анны Трубецкой. На протяжении почти двух часов она солировала под аккомпанемент Президентского оркестра Республики Беларусь. Шлягеры и современные хиты – репертуар рассчитан на широкий круг зрителей.

Они талантливые, яркие и неординарные. «Новое имя»: большая премьера СТВ-4

А телеканал СТВ открывает для будущих звезд еще одну площадку и позволит выступить и перед телеаудиторией.

Премьеру проекта «Новое имя» смотрите 5 марта в 14:25 на канале РТР-Беларусь.

# Белорусские исполнители # общество # Анна Трубецкая # Фотофакт

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