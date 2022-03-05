Они талантливые, яркие и неординарные. «Новое имя»: большая премьера СТВ

Новости Беларуси. Весна – время больших премьер. Телеканал СТВ совместно с Дворцом Республики запускает проект «Новое имя». Его участники – талантливые, яркие и неординарные исполнители. Те, кто только завоевывает зрительские симпатии и делает себе имя в эстрадной индустрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовал проект с большого концерта Анны Трубецкой. На протяжении почти двух часов она солировала под аккомпанемент Президентского оркестра Республики Беларусь. Шлягеры и современные хиты – репертуар рассчитан на широкий круг зрителей.