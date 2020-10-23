Дмитрий Пиневич: специалист скорой помощи стал выше по квалификации
Новости Беларуси. Служба скорой медицинской помощи отмечает 110-летие со дня основания. 23 октября ее работникам в Минске вручили награды и благодарственные письма. Торжественная церемония прошла в 10-й городской подстанции скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Квалификация персонала скорой, а это порядка двух тысяч сотрудников в Минске, позволяет оперативно оказывать помощь в любых ситуациях пациентам с различными диагнозами.
«Я ни на один миг никогда не пожалела, что пришла сюда». 110 лет исполнилось службе скорой медицинской помощи
Нагрудные знаки и благодарности спасители тысяч жизней получили от представителей Министерства здравоохранения и профсоюзной организации. Среди медиков и те, кто отдал работе в службе скорой помощи более 40 лет.
Дмитрий Пиневич, исполняющий обязанности министра здравоохранения Беларуси:
Специалист скорой помощи, кроме того, что он стал выше по квалификации, чем был раньше, во-вторых, он имеет у себя целый ряд сервисов, которые могут позволить снять кардиограмму, отправить ее в экспертный центр и получить в онлайн-режиме заключение. Наши автомобили позволяют доставлять пациентов в критическом состоянии, фактически, с одной границы до другой границы нашей страны.
Особенно важны слова благодарности медицинскому персоналу в ситуации, когда отмечается рост случаев заболеваемости COVID-19. Именно дежурные бригады скорой помощи – первыми приходят на помощь инфицированным.
В Минске отведены семь корпусов в клинических больницах, куда поступают пациенты с коронавирусной инфекций и пневмонией.
В больницах есть запас средств индивидуальной защиты. Достаточно и лекарственных препаратов.
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