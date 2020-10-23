Дмитрий Пиневич: специалист скорой помощи стал выше по квалификации

Новости Беларуси. Служба скорой медицинской помощи отмечает 110-летие со дня основания. 23 октября ее работникам в Минске вручили награды и благодарственные письма. Торжественная церемония прошла в 10-й городской подстанции скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Квалификация персонала скорой, а это порядка двух тысяч сотрудников в Минске, позволяет оперативно оказывать помощь в любых ситуациях пациентам с различными диагнозами.

«Я ни на один миг никогда не пожалела, что пришла сюда». 110 лет исполнилось службе скорой медицинской помощи