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Дмитрий Пиневич: специалист скорой помощи стал выше по квалификации

23 октября 2020 12:26
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Новости Беларуси. Служба скорой медицинской помощи отмечает 110-летие со дня основания. 23 октября ее работникам в Минске вручили награды и благодарственные письма. Торжественная церемония прошла в 10-й городской подстанции скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Квалификация персонала скорой, а это порядка двух тысяч сотрудников в Минске, позволяет оперативно оказывать помощь в любых ситуациях пациентам с различными диагнозами.  

«Я ни на один миг никогда не пожалела, что пришла сюда». 110 лет исполнилось службе скорой медицинской помощи

Дмитрий Пиневич: специалист скорой помощи стал выше по квалификации-1

Нагрудные знаки и благодарности спасители тысяч жизней получили от представителей Министерства здравоохранения и профсоюзной организации. Среди медиков и те, кто отдал работе в службе скорой помощи более 40 лет. 

Дмитрий Пиневич: специалист скорой помощи стал выше по квалификации-4

Дмитрий Пиневич, исполняющий обязанности министра здравоохранения Беларуси:  
Специалист скорой помощи, кроме того, что он стал выше по квалификации, чем был раньше, во-вторых, он имеет у себя целый ряд сервисов, которые могут позволить снять кардиограмму, отправить ее в экспертный центр и получить в онлайн-режиме заключение. Наши автомобили позволяют доставлять пациентов в критическом состоянии, фактически, с одной границы до другой границы нашей страны.  

Дмитрий Пиневич: специалист скорой помощи стал выше по квалификации-7

Особенно важны слова благодарности медицинскому персоналу в ситуации, когда отмечается рост случаев заболеваемости COVID-19. Именно дежурные бригады скорой помощи – первыми приходят на помощь инфицированным.

В Минске отведены семь корпусов в клинических больницах, куда поступают пациенты с коронавирусной инфекций и пневмонией.  

В больницах есть запас средств индивидуальной защиты. Достаточно и лекарственных препаратов.  

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# Скорая помощь # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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