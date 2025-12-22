Новости по тегу #Скорая помощь

Для максимальной оперативности и слаженности действий организовано взаимодействие скорой помощи с больницами, правоохранительными органами и службами МЧС.
Служба скорой медицинской помощи Беларуси отмечает свое 115-летие.
Белорусская служба скорой медицинской помощи насчитывает более 7 тысяч специалистов – это квалифицированные медики, профессионалы своего дела. Вместе они круглосуточно сохраняют десятки жизней.
«Работа сложная, вызовы бывают разные. Нужно сориентироваться очень быстро во многих ситуациях. Поэтому интересно, когда оказываешь помощь, и ты видишь результат, то это не передать словами», – рассказала фельдшер бригады скорой помощи.
8 октября Джихад Мохаммад Гуль прибыл в Витебск для подачи ходатайства о защите. Органами внутренних дел иностранцу оказана вся необходимая помощь и содействие.
3 миллиона вызовов бригад скорой медицинской помощи.
Их задача – быстро оказать квалифицированную помощь, если это потребуется. Новогодние праздники – традиционно «горячий» период и для спасателей.
Его жена уже не удивлялась такой избранности своего супруга. А сам Мелвин носил с собой банку с водой, чтобы тушить загорающиеся от молнии волосы и одежду.
Остановка сердца, кровотечение, внезапная аллергическая реакция – столкнуться с этими ситуациями в реальной жизни может каждый. А когда счет идет на минуты, важно не упустить это драгоценное время.
Выход нашли в сокращении численности медицинских сотрудников, что безусловно скажется на качестве оказываемых услуг.
Для них скорость равно жизнь. Это не спортсмены и не автомобилисты. А люди, у которых гораздо больше стимулов для того, чтобы спешить и успеть. Поздравления сегодня принимают те, чье призвание – спасать людей.
Перед шлагбаумом все равны – это философия сопредельных стран, наша же – помочь. Медицинский пост работает меньше месяца, а уже более полусотни обращений.
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