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Новости по тегу #Скорая помощь

Более 40 бригад скорой помощи будут дежурить в Минске в новогодние праздники
22 декабря 2025 11:02

Более 40 бригад скорой помощи будут дежурить в Минске в новогодние праздники

Работников городской станции скорой помощи наградили в Минске
17 октября 2025 17:41

Работников городской станции скорой помощи наградили в Минске

Около 3 миллионов выездов в год – побывали на подстанции скорой медицинской помощи в Минске
17 октября 2025 15:33

Около 3 миллионов выездов в год – побывали на подстанции скорой медицинской помощи в Минске

Белорусской скорой помощи 115 лет! Отправились на дежурство с врачами 11-й подстанции Минска
16 октября 2025 18:17

Белорусской скорой помощи 115 лет! Отправились на дежурство с врачами 11-й подстанции Минска

МВД опровергло информацию о жестоком обращении с гражданином Афганистана – медики сохранили ему жизнь
08 октября 2025 19:03

МВД опровергло информацию о жестоком обращении с гражданином Афганистана – медики сохранили ему жизнь

100 млн обращений граждан поступило в систему оказания медицинской помощи за 2024 год – Ходжаев
17 марта 2025 18:04

100 млн обращений граждан поступило в систему оказания медицинской помощи за 2024 год – Ходжаев

В Минске в новогоднюю ночь будут дежурить 35 бригад неотложной помощи
26 декабря 2024 17:52

В Минске в новогоднюю ночь будут дежурить 35 бригад неотложной помощи

Рекордсмен, которого молния поразила 11 раз. Узнали, как такое возможно
06 декабря 2024 15:49

Рекордсмен, которого молния поразила 11 раз. Узнали, как такое возможно

В Минске стартовал образовательный марафон «Спасибо за жизнь»
04 декабря 2024 06:45

В Минске стартовал образовательный марафон «Спасибо за жизнь»

Правительство Латвии требует от службы скорой медицинской помощи сэкономить более 1,5 млн евро
13 ноября 2024 07:22

Правительство Латвии требует от службы скорой медицинской помощи сэкономить более 1,5 млн евро

В Беларуси отмечают День работников скорой помощи – какими качествами должны обладать члены бригады?
07 октября 2024 18:38

В Беларуси отмечают День работников скорой помощи – какими качествами должны обладать члены бригады?

Не выдерживают даже мужчины! Очереди на границе – как несут пост белорусские врачи скорой помощи?
29 сентября 2024 17:06

Не выдерживают даже мужчины! Очереди на границе – как несут пост белорусские врачи скорой помощи?