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Установлен администратор Telegram-канала «Данные карателей Беларуси». Ему 15 лет

23 октября 2020 10:53
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Новости Беларуси. Правоохранители установили и задержали администратора Telegram-канала «Данные карателей Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Установлен администратор Telegram-канала «Данные карателей Беларуси». Ему 15 лет-1

Им оказался 15-летний житель Добруша. Он пояснил следствию, что создал канал в середине августа, об этом его попросил незнакомый, пообещав большое вознаграждение. И действительно, молодой человек неплохо заработал. Он делал объявления якобы о помощи пострадавшим, люди перечисляли деньги, на которые молодой борец неплохо жил и готовился покупать мотоцикл. Сейчас в отношении его проводится проверка, будет дана правовая оценка.  

Установлен администратор Telegram-канала «Данные карателей Беларуси». Ему 15 лет-4

Для чего создал этот канал?  

Для заработка, для финансов себе. Подписчиков набирал, в чатах пиарил: делал ссылку, пересылал ее по чатам, а потом накрутку купил, накрутил туда. По накрутке точно не помню, но около четырех тысяч, пяти. Раскрутился, там даже 1 500 подписчиков пришло за три дня, и выложил первый пост. Первый пост сначала выложил – основная группа – я, получается, его скопировал и начали скидывать деньги.  

А какую информацию ты размещал на канале?

О сотрудниках милиции: посты с фотографиями, текст, данные – эту информацию брал с основного канала «Каратели Беларуси», копировал и вкладывал в свою. Прошу прощения за то, что выкладывал вас и ваши фото, адреса, данные. Также семьям, которые пострадали от этого, приношу извинения большие.  

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# Интернет # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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