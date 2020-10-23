«Я ни на один миг, никогда не пожалела, что пришла сюда». 110 лет исполнилось службе скорой медицинской помощи

Ирина Рудая, заведующая 10-й подстанцией скорой медицинской помощи:

Работаю я с 1977 года. Вся моя жизнь – это скорая помощь. Я ни на один миг, никогда не пожалела, что пришла сюда. Я всегда на страже здоровья людей. Сегодня большой для нас, действительно, праздник. И я, сравнивая все те годы, очень горжусь, что я работаю на скорой помощи, что я вот столько лет отработала, начиная фельдшером, потом врачом скорой помощи, старшим врачом и дошла до заведующей подстанции.