«Я ни на один миг, никогда не пожалела, что пришла сюда». 110 лет исполнилось службе скорой медицинской помощи

Новости Беларуси. Служба скорой медицинской помощи отмечает 110-летие со дня основания. 23 октября ее работникам в Минске вручили награды и благодарственные письма. Торжественная церемония прошла в 10-й городской подстанции скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нагрудные знаки и благодарности спасители тысяч жизней получили от представителей Министерства здравоохранения и профсоюзной организации. Среди медиков и те, кто отдал работе в службе скорой помощи более 40 лет.
Ирина Рудая, заведующая 10-й подстанцией скорой медицинской помощи:
Работаю я с 1977 года. Вся моя жизнь – это скорая помощь. Я ни на один миг, никогда не пожалела, что пришла сюда. Я всегда на страже здоровья людей. Сегодня большой для нас, действительно, праздник. И я, сравнивая все те годы, очень горжусь, что я работаю на скорой помощи, что я вот столько лет отработала, начиная фельдшером, потом врачом скорой помощи, старшим врачом и дошла до заведующей подстанции.
Особенно важны слова благодарности медицинскому персоналу в ситуации, когда отмечается рост случаев заболеваемости COVID-19.