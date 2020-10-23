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«Я ни на один миг, никогда не пожалела, что пришла сюда». 110 лет исполнилось службе скорой медицинской помощи

23 октября 2020 12:29
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Новости Беларуси. Служба скорой медицинской помощи отмечает 110-летие со дня основания. 23 октября ее работникам в Минске вручили награды и благодарственные письма. Торжественная церемония прошла в 10-й городской подстанции скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Я ни на один миг, никогда не пожалела, что пришла сюда». 110 лет исполнилось службе скорой медицинской помощи-1

Нагрудные знаки и благодарности спасители тысяч жизней получили от представителей Министерства здравоохранения и профсоюзной организации. Среди медиков и те, кто отдал работе в службе скорой помощи более 40 лет.  

«Я ни на один миг, никогда не пожалела, что пришла сюда». 110 лет исполнилось службе скорой медицинской помощи-4

Ирина Рудая, заведующая 10-й подстанцией скорой медицинской помощи: 
Работаю я с 1977 года. Вся моя жизнь – это скорая помощь. Я ни на один миг, никогда не пожалела, что пришла сюда. Я всегда на страже здоровья людей. Сегодня большой для нас, действительно, праздник. И я, сравнивая все те годы, очень горжусь, что я работаю на скорой помощи, что я вот столько лет отработала, начиная фельдшером, потом врачом скорой помощи, старшим врачом и дошла до заведующей подстанции.  

«Я ни на один миг, никогда не пожалела, что пришла сюда». 110 лет исполнилось службе скорой медицинской помощи-7

Особенно важны слова благодарности медицинскому персоналу в ситуации, когда отмечается рост случаев заболеваемости COVID-19.  

# Скорая помощь # общество # Ирина Рудая # Фотофакт

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