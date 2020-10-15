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Система здравоохранения Беларуси готова ко второй волне коронавируса

15 октября 2020 06:20
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Новости Беларуси. По информации Минздрава, система здравоохранения Беларуси готова ко второй волне COVID-19. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Закуплены новые препараты для лечения коронавируса, создан достаточный запас лекарств и на период подъема традиционных респираторных заболеваний.

Система здравоохранения Беларуси готова ко второй волне коронавируса-1

Подготовка к осенне-зимнему сезону проходила с учетом опыта первой волны COVID-19. Поэтому заранее был сформирован перечень наиболее востребованных средств защиты. В списке около 200 позиций, большая часть из которых белорусского происхождения.

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Кроме того, благодаря переориентации многих производств сегодня мы сами изготавливаем столь важные для работы врачей маски, респираторы и костюмы. Запасов хватит на срок от 1,5 до 3 месяцев по различным позициям.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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