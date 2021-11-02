В ВОЗ рассказали, когда закончится пандемия коронавируса

В первую очередь – при высоком уровне коллективного иммунитета. Надо иметь достаточно вакцинированных, обладающих иммунитетом людей в коротком периоде времени. Именно это не позволит вирусу распространяться. Многое зависит и от населения, как серьезно оно понимает ситуацию. То есть большую, если не главную, роль играет так называемая социальная ответственность. Кроме того, в ВОЗ отметили, что при низком иммунитете нужно ревакцинироваться от коронавируса через полгода. Уже сейчас людям со слабым здоровьем рекомендуется делать бустерную дозу вакцины.