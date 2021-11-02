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В ВОЗ рассказали, когда закончится пандемия коронавируса

02 ноября 2021 09:07
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Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, когда и при каких условиях может закончиться пандемия коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В ВОЗ рассказали, когда закончится пандемия коронавируса-1

В первую очередь – при высоком уровне коллективного иммунитета. Надо иметь достаточно вакцинированных, обладающих иммунитетом людей в коротком периоде времени. Именно это не позволит вирусу распространяться. Многое зависит и от населения, как серьезно оно понимает ситуацию. То есть большую, если не главную, роль играет так называемая социальная ответственность. Кроме того, в ВОЗ отметили, что при низком иммунитете нужно ревакцинироваться от коронавируса через полгода. Уже сейчас людям со слабым здоровьем рекомендуется делать бустерную дозу вакцины.  

В ВОЗ рассказали, когда закончится пандемия коронавируса-4

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 250 миллионов человек, более 5 миллионов умерли.  

# Коронавирус # Фотофакт

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