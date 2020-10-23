30-летний житель Боровлян призывал к расправам над милиционерами. Его задержали

Он нигде не работает, но регулярно посещает митинги. Участвовал в беспорядках после выборов на Немиге и других местах города, о чем с гордостью делился фотографиями в соцсетях.

Новости Беларуси. 23 октября был задержан 30-летний житель Боровлян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В чатах призывал к расправам над милиционерами и изготовлению коктейлей Молотова. Сейчас трогательно кается в своих действиях.

За что сегодня был задержан?

Задержан за призывы к радикализму в группах в Telegram, писал сообщения с призывами к сопротивлению органам милиции. В содеянном раскаиваюсь и ни к чему такому не призываю.

Свою вину признаешь?

Да.

В последующем будешь писать такие же сообщения, как писал, или нет?

Нет. Сообщений больше подобного типа и призывов к применению силовых методов не собираюсь писать. И все это было несерьезно.

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Правоохранители еще раз напоминают: ни одно правонарушение не останется без наказания. Анонимным не останется никто. Найдут и привлекут к ответственности всех, где бы ни было совершено преступление – на улице или в интернете.

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