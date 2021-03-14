Познакомились на парах и стали парой. История семьи медиков-целевиков, которые работают в Малоритском районе

Новости Беларуси. Максим Пилипович окончил Гомельский медуниверситет и сразу занял пост заведующего больницей сестринского ухода. В подчинении молодого специалиста – 15 человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Полтора года назад по целевому он вернулся в родной Малоритский район. И здесь началась настоящая практика, на участке – 2,5 тысячи жителей агрогородка Олтуш.

Максим Пилипович, заведующий Олтушской больницей сестринского ухода:

Хотелось вернуться в Брестскую область, а не в другие области чтобы бросили. Освоились здесь, уже полтора года отработали. Здесь нам выделили жилье – однокомнатную квартиру.

Бюджетники приходят на два года и, как правило, после этого они убегают либо в областные центры, либо еще куда-то, а целевики, как правило, остаются.