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Познакомились на парах и стали парой. История семьи медиков-целевиков, которые работают в Малоритском районе

14 марта 2021 16:37
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Новости Беларуси. Максим Пилипович окончил Гомельский медуниверситет и сразу занял пост заведующего больницей сестринского ухода. В подчинении молодого специалиста – 15 человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Познакомились на парах и стали парой. История семьи медиков-целевиков, которые работают в Малоритском районе -1

Полтора года назад по целевому он вернулся в родной Малоритский район. И здесь началась настоящая практика, на участке – 2,5 тысячи жителей агрогородка Олтуш.

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Познакомились на парах и стали парой. История семьи медиков-целевиков, которые работают в Малоритском районе -4

Максим Пилипович, заведующий Олтушской больницей сестринского ухода:
Хотелось вернуться в Брестскую область, а не в другие области чтобы бросили. Освоились здесь, уже полтора года отработали. Здесь нам выделили жилье – однокомнатную квартиру.

Бюджетники приходят на два года и, как правило, после этого они убегают либо в областные центры, либо еще куда-то, а целевики, как правило, остаются.

Познакомились на парах и стали парой. История семьи медиков-целевиков, которые работают в Малоритском районе -7

К графику шесть дней в неделю молодой врач привыкал вместе со своей коллегой и женой по совместительству. Она родом из Гомельской области. Пара познакомилась на парах. Супруга, как и ее муж, поступала по целевому – это гарантия 100%-ного трудоустройства. Екатерина ведет амбулаторных пациентов. Сменила на этом посту «сбежавшего» бюджетника.

Познакомились на парах и стали парой. История семьи медиков-целевиков, которые работают в Малоритском районе -10

Екатерина Пилипович, врач общей практики Олтушской амбулатории:
Если бы мне сказали пять лет назад или хотя бы на курсе втором, что я окажусь в Малорите, я бы просто рассмеялась. Но судьба предопределила. Распределились сюда, в Малориту, вместе. Почему бы и нет? Место хорошее, люди тоже хорошие.

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# Учреждения здравоохранения # общество # Виктория Ходосок # Максим Пилипович # Екатерина Пилипович # Фотофакт

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