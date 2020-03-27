Дмитрий Мезенцев: все российские авиаперевозчики ориентированы на допуск по возможности белорусских пассажиров

Новости Беларуси. Федеральное агентство воздушного транспорта России разрешило осуществлять рейсы авиакомпании Belavia в московские аэропорты. Это позволит белорусам быстрее попасть в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава российской дипмиссии в нашей стране Дмитрий Мезенцев сообщил, что белорусская и российская стороны показали успешное взаимодействие в вывозе своих граждан из третьих стран.

27 марта Москва поставила на паузу регулярные и чартерные рейсы. Было принято решение предложить для белорусов железнодорожное и автобусное сообщение. Позже стало известно, что Департамент по авиации Минтранса нашей страны и Росавиация дали добро, чтоб Belavia продолжала летать в Москву. Сейчас наш МИД прорабатывает спецрейс для возвращения из ОАЭ 150 белорусов, а также пяти наших граждан из Маврикия.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:

Сегодня принято решение правительством Российской Федерации. Оно подписано заместителем председателя Кабинета министров России Алексеем Оверчуком. О том, что все российские авиаперевозчики ориентированы на допуск по возможности (имеется в виду емкость авиабортов) белорусских пассажиров как граждан Союзного государства России и Беларуси на те рейсы, которые осуществляют российские авиакомпании, вывозя российских граждан из тех стран, из третьих стран, в которых они оказались в это время, когда организована очень комплексная и жесткая борьба с распространением коронавируса. Который стал, по сути дела, бедой не только для России и Беларуси, а для десятков стран мира.