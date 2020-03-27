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«Я никуда не прячусь». Президент Беларуси рассказал, как от коронавируса спасаются во Дворце Независимости

27 марта 2020 17:09
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Новости Беларуси. Президент открыл секрет, как с вирусом борются во Дворце Независимости, и призвал все же беречь прежде всего пожилых белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Я никуда не прячусь». Президент Беларуси рассказал, как от коронавируса спасаются во Дворце Независимости-1

Александр Лукашенко: вот когда закончится коронавирус этот (и не вирус, а психоз), я вам много чего интересного расскажу

Он нарезал задачи врачам Беларуси. Ничего нового – надо не забывать о сложившейся системе здравоохранения.

«Я никуда не прячусь». Президент Беларуси рассказал, как от коронавируса спасаются во Дворце Независимости-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я никуда не прячусь. Особых мер безопасности даже в резиденции… ну, руки, говорят, моют там. Категорически я запретил, кто бы ни приходил, какие-то излишние мероприятия. А то получится, что людям я говорю одно, а сам спрятался даже не за гипсовые перегородки, а за железобетон. Нет, ничего особого. Об этом пресс-секретарь недавно говорила, это очень интересовало нашу оппозицию. Абсолютно нормальная жизнь.

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# Коронавирус # общество # Фотофакт

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