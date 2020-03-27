«Я никуда не прячусь». Президент Беларуси рассказал, как от коронавируса спасаются во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Президент открыл секрет, как с вирусом борются во Дворце Независимости, и призвал все же беречь прежде всего пожилых белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: вот когда закончится коронавирус этот (и не вирус, а психоз), я вам много чего интересного расскажу

Он нарезал задачи врачам Беларуси. Ничего нового – надо не забывать о сложившейся системе здравоохранения.