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  • Дмитрий Мезенцев: Беларусь, став страной мирного атома, имеет особое приглашение от Курчатовского института к проведению совместных исследований

Дмитрий Мезенцев: Беларусь, став страной мирного атома, имеет особое приглашение от Курчатовского института к проведению совместных исследований

29 января 2021 16:27
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Новости Беларуси. Белорусские ученые нацелены на внедрение всех разработок в производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это 29 января подчеркнул председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков. В преддверии Дня белорусской науки в НАН состоялось собрание научной общественности.  

Дмитрий Мезенцев: Беларусь, став страной мирного атома, имеет особое приглашение от Курчатовского института к проведению совместных исследований-1

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Сегодня Беларусь, став страной мирного атома, имеет особое приглашение от Курчатовского института к проведению совместных куда более масштабных исследований. Определенно, весомым значимым ориентиром такой работы может стать инфраструктура фундаментальных и прикладных исследований Союзного государства.  

«Наука никогда не была затратна и убыточна». В Минске впервые презентовали и белорусский электромобиль (читать далее).  

# АЭС в Беларуси # Экономика # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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