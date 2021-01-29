Дмитрий Мезенцев: Беларусь, став страной мирного атома, имеет особое приглашение от Курчатовского института к проведению совместных исследований

Новости Беларуси. Белорусские ученые нацелены на внедрение всех разработок в производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это 29 января подчеркнул председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков. В преддверии Дня белорусской науки в НАН состоялось собрание научной общественности.
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Сегодня Беларусь, став страной мирного атома, имеет особое приглашение от Курчатовского института к проведению совместных куда более масштабных исследований. Определенно, весомым значимым ориентиром такой работы может стать инфраструктура фундаментальных и прикладных исследований Союзного государства.
«Наука никогда не была затратна и убыточна». В Минске впервые презентовали и белорусский электромобиль (читать далее).