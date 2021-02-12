Как будут развиваться отношения Беларуси и России в ближайшие пять лет? Рассказывает Дмитрий Мезенцев

Новости Беларуси. Гостевая студия СТВ работает 12 февраля во Дворце Республики. Игорь Позняк в течение дня будет общаться с участниками ВНС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Я так полагаю, что вы многое пометили, подметили для себя из месседжа Президента. Что главное?

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Мое мнение: я думаю, что каждый из участников форума, те, кто наблюдал с телеэкрана, отмечает для себя то, что близко, то, что важно, то, что ожидаемо. В системе российско-белорусских отношений Президент Александр Лукашенко отчетливо сказал о том, что стратегические отношения с нашей Россией – это очевидный приоритет для Беларуси сегодня. Это важно и весомо прозвучало под сводами Дворца Республики, и это позволяет всем тем сомневающимся, ну, наверное, не самым доброжелательно к нам настроенным наблюдателям, определить для себя, что те споры, которые выпячивались этими людьми, те попытки раскачать ситуацию, отдалить нас друг от друга, а то и оторвать сегодня имеют куда меньшее основание, чем, к сожалению, еще несколько лет назад, а, может, даже и в 2020 году. И то, что Президент обозначил наше особое сотрудничество как пионеров на пространстве ЕАЭС под эгидой Союзного государства весомо и значимо. И то, что в экономике и в социальной сфере, в гуманитарной, в оборонном пространстве мы можем находить взаимоприемлемые успешные решения ради безопасности наших стран, ради достатка сотен тысяч семей, – это ведь тоже звучит убедительно. Игорь Позняк:

По поводу безопасности. Вот ситуация, которую тоже наблюдали в августе и осенью, вот тогда Президент сказал, что увидите, обязательно увидите, что вот все это – репетиция того, что произойдет в Беларуси. И вчера Президент обозначил, что это был трамплин для ситуации в России. Дмитрий Мезенцев:

Ну слушайте, у нас нет границ и сегодня… Игорь Позняк:

Для вас очевиден был вот этот трамплин тогда осенью?

Дмитрий Мезенцев:

Послушайте, я же уже представитель чуть другого, более старшего поколения, я хорошо помню события в Советском Союзе 1989, 1990, 1991 годов. Интернета не было, мобильных телефонов не было, не было возможности переписываться, находясь рядом или далеко, а методика организации митингов, шельмования силового блока, обеспечение нехватки продуктов, слом ценностного ряда, привычного для миллионов – он был точно таким же. Это все отработано не сегодня и не в ушедшем году. Это отработано годы назад, и мы знаем авторов этих методичек – там все четко прописано. Другое дело, что там не прописано, что Беларусь проявила такую стойкость, сплоченность народа. И мы также понимаем, что есть люди, которые не согласны с действующей властью, которые хотели бы, чтобы они были более востребованы, чтобы их более слышали, но для этого есть легальные открытые трибуны. Игорь Позняк:

Собственно, площадка Всебелорусского народного собрания в том числе. Дмитрий Мезенцев:

Мы вчера тоже слышали одно из необычных выступлений, которое на самом деле, кроме улыбки, не может вызвать ничего, но при этом это ведь тоже подтверждение того, что разные мнения могут быть представлены во второй день вече под сводами Дворца Республики.