«В планах – расширяться, увеличивать высоту». Может ли Логойск конкурировать с известными горнолыжными курортами Европы?

Новости Беларуси. За один день горнолыжным чемпионом не стать. Лучше отдохнуть, а заодно задаться вопросом: откуда на склонах берется снег даже в теплые зимы? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Леонид Кравчук, начальник отдела маркетинга горнолыжного комплекса:

Территория комплекса располагает еще и двумя небольшими озерами, воду которых мы используем для оснеживания трасс. Многие задаются вопросом: откуда снег может быть зимой, когда плюсовая температура? Ответ прост: снежные пушки, а также слаженная, четкая работа директора комплекса и команды инженеров, которые вовремя предугадывают погодные условия и могут позволить оснежить любую трассу и обеспечить нас снегом даже при плюсовой температуре. Это место выбрано не просто так.

Это не равнинная местность, а именно гористая, и практически все осталось нетронутым. Если вы обратите внимание, лес, деревья, которые произрастают у нас на территории, остались нетронутыми. Мы постарались оставить парк в том первозданном виде, в котором он был. Конечно, вводились некие инженерные корректировки при строительстве, но несущественные. По факту, вы находитесь в самом настоящем культурном центре Беларуси, где мы богаты такими горами. Вероника Сайко, корреспондент:

Если я не ошибаюсь, у вас есть ночные катания. Что лучше? Что интереснее?

Леонид Кравчук:

Ночные катания – это романтика, это своего рода способ полностью отдохнуть от урбана [В данном случае «города», от лат. urbanus – городской. – Прим. ред.], от сложной трудовой недели, приехать к нам, отдохнуть не только телом, но и душой по-настоящему. Трассы намного свободнее, людей намного меньше, приезжают в основном ярые фанаты и нашего комплекса, а также горнолыжного вида спорта. Главный критерий в этом году в ночных катаниях – это меньшее количество очередей, потому как мы могли только предугадывать количество клиентов, которое пойдет к нам в этом сезоне, но не смогли угадать до конца, сколько точно их будет.