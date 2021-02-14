«В планах – расширяться, увеличивать высоту». Может ли Логойск конкурировать с известными горнолыжными курортами Европы?

Новости Беларуси. За один день горнолыжным чемпионом не стать. Лучше отдохнуть, а заодно задаться вопросом: откуда на склонах берется снег даже в теплые зимы? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Новости Беларуси. За один день горнолыжным чемпионом не стать. Лучше отдохнуть, а заодно задаться вопросом: откуда на склонах берется снег даже в теплые зимы? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Леонид Кравчук, начальник отдела маркетинга горнолыжного комплекса:
Территория комплекса располагает еще и двумя небольшими озерами, воду которых мы используем для оснеживания трасс. Многие задаются вопросом: откуда снег может быть зимой, когда плюсовая температура? Ответ прост: снежные пушки, а также слаженная, четкая работа директора комплекса и команды инженеров, которые вовремя предугадывают погодные условия и могут позволить оснежить любую трассу и обеспечить нас снегом даже при плюсовой температуре. Это место выбрано не просто так.
Это не равнинная местность, а именно гористая, и практически все осталось нетронутым. Если вы обратите внимание, лес, деревья, которые произрастают у нас на территории, остались нетронутыми. Мы постарались оставить парк в том первозданном виде, в котором он был. Конечно, вводились некие инженерные корректировки при строительстве, но несущественные. По факту, вы находитесь в самом настоящем культурном центре Беларуси, где мы богаты такими горами.
Вероника Сайко, корреспондент:
Если я не ошибаюсь, у вас есть ночные катания. Что лучше? Что интереснее?
Леонид Кравчук:
Ночные катания – это романтика, это своего рода способ полностью отдохнуть от урбана [В данном случае «города», от лат. urbanus – городской. – Прим. ред.], от сложной трудовой недели, приехать к нам, отдохнуть не только телом, но и душой по-настоящему. Трассы намного свободнее, людей намного меньше, приезжают в основном ярые фанаты и нашего комплекса, а также горнолыжного вида спорта. Главный критерий в этом году в ночных катаниях – это меньшее количество очередей, потому как мы могли только предугадывать количество клиентов, которое пойдет к нам в этом сезоне, но не смогли угадать до конца, сколько точно их будет.
Вероника Сайко:
Если сравнивать с известными иностранными курортами, как Буковель, в Швейцарии какой-нибудь, может конкурировать?
Леонид Кравчук:
Мы не можем дать того, что не дала природа, к сожалению. Если мы говорим с вами о высоте склона, конечно же, в Европе есть горы для этого. Мы в Беларуси не должны довольствоваться тем, что дано, мы тоже ведем над этим работу. В планах – расширяться, делать работу над склоном, увеличивать дальность либо высоту, а также делать трассы для фрирайдеров, очень много запросов, и уделять внимание сноубордистам. Большая параллель между природной данностью и тем, что ты делаешь своими руками. Им очень сильно повезло. Будь горы в нашей стране, поверьте, мы бы переплюнули.
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