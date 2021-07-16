Открытие под «Пение дубрав» и закрытие под мюзикл. Что ожидает гостей на Дне письменности в Копыле

Новости Беларуси. В Копыле завершается подготовка к историческому для города событию. 5 сентября здесь пройдет День белорусской письменности. Сейчас к строительству, ремонту и реставрации приковано все внимание, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Изменения коснулись более 230 объектов. На 27 дорогах и 14 переулках появился новый асфальт, более 20 зданий отремонтировали, четыре из них – капитально. Обновили также дворовые территории и фасады домов, привели в порядок зоны отдыха. Сейчас основные работы кипят в центре города, где в сентябре соберутся тысячи гостей.
Сергей Пилищик, председатель Копыльского райисполкома:
К празднику, самое главное, конечно, будет обустройство сцены, подготовка к ее установке, потому что сегодня самое главное – подготовить коммуникации для проведения праздника. Уже на выходе основные такие объекты, как «Алея пісьменнікаў», заканчиваются работы по домонтажу детской библиотеки. И сегодня мы видим, что город приобретает новый вид, добавляется цветовая гамма, растительность, больше появилось клумб, фотозон. Обустраиваются придворовые территории, устанавливаются беседки для того, чтобы пенсионеры могли себя чувствовать комфортно даже в такую погоду, как сейчас.
Все предприятия знают свою работу и в принципе движутся согласно установленным плану и заданию. Я думаю, что праздник пройдет на высоком организационном уровне.
Игорь Петришенко: с местными органами власти закладываем такие подходы, чтобы существенно поднять инфраструктуру
Особое внимание организаторы уделили концертной программе. Над ней по традиции работают лучшие специалисты страны. Открытие пройдет под тематическим названием «Пение дубрав», церемонию закрытия планируют сделать в формате мюзикла. В основу всех мероприятий лягут знаменательные для страны события: Год народного единства и 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны.