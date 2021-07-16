Юлия Артюх: казалось бы, ни один разумный человек не поверит в эти сказки о 9-миллионной тюрьме в центре Европы

Новости Беларуси. Авторский взгляд на белорусскую «диктатуру» и инфоповоды недовольных белорусов. Юлия Артюх и рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Артюх, СТВ:

Лето. Белорусская «диктатура» держит людей в страхе. Простые граждане боятся ступить за порог собственных домов. По улицам разгуливают только «каратели», высматривая очередную жертву, рискнувшую нарушить комендантский час. Я не сошла с ума. Это то, что без зазрения совести впаривают европейским политикам наши невероятные. Казалось бы, ни один разумный человек не поверит в эти сказки о 9-миллионной тюрьме в центре Европы. Но речь, как вы поняли, не о разумных. Имеем дело с европейскими демократами, а значит на адекватность рассчитывать не приходится.

Юлия Артюх:

Читать сказку о том, как плохо жить в Беларуси, невероятные начали еще в 2020 году. Причем этот жанр пришелся по нраву далеко не самым бедным жителям нашей страны.

Уже достало. Невозможно жить, честно сказать. Жизнь ухудшается, экономика становится, заводы останавливаются, предприятия закрываются.

Мы не должны вести себя как бараны, которых загоняют в стойло и говорят: «Молчать».

Что касается наших зарплат […], мы едим в кредит.

Юлия Артюх:

Видимо, кредиты этим летом им выдают исправно. Потому что я прогулялась по центру Минска и скажу откровенно – зажрались, в прямом смысле. Все террасы столичных кафе битком набиты. Причем посмотреть на «бедных», «голодных» белорусов я вышла в будний день. Представляю, сколько «истощенных» там пухнет от голода в выходные.

Юлия Артюх:

И самое интересное – это не окраины Минска, а самый центр. Кафе и рестораны находятся в десяти метрах от Комитета госбезопасности, Министерства внутренних дел, МЧС и ГУБОПиКа. Видимо, шампанское все эти люди пьют для храбрости, ведь сплошь и рядом подстерегают «каратели». А блюда из небесплатного меню заказывают, чтобы оторваться перед тюремной диетой. Апогей абсурда – это когда самые «притесненные режимом» теряют бдительность и отдыхают чуть ли не на крыльце КГБ.

Юлия Артюх:

Кстати, уже середина лета, а инцидентов с «задержанными отдыхающими» не слышно. Я о том, что инфоповоды у белорусских недовольных – недалекая шутка, рассчитанная на мало думающую аудиторию. Страшно, что эта аудитория – правящие верхушки Европы. Ryanair посадили десятки истребителей – верим. Белорусские заводы бастуют тринадцатый месяц в году – верим. Бедным минчанам нечего есть – тоже верим.