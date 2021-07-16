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Юлия Артюх: казалось бы, ни один разумный человек не поверит в эти сказки о 9-миллионной тюрьме в центре Европы

16 июля 2021 15:11
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Новости Беларуси. Авторский взгляд на белорусскую «диктатуру» и инфоповоды недовольных белорусов.

Юлия Артюх и рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Артюх: казалось бы, ни один разумный человек не поверит в эти сказки о 9-миллионной тюрьме в центре Европы -1

Юлия Артюх, СТВ:
Лето. Белорусская «диктатура» держит людей в страхе. Простые граждане боятся ступить за порог собственных домов. По улицам разгуливают только «каратели», высматривая очередную жертву, рискнувшую нарушить комендантский час.

Я не сошла с ума. Это то, что без зазрения совести впаривают европейским политикам наши невероятные. Казалось бы, ни один разумный человек не поверит в эти сказки о 9-миллионной тюрьме в центре Европы. Но речь, как вы поняли, не о разумных. Имеем дело с европейскими демократами, а значит на адекватность рассчитывать не приходится.

Юлия Артюх: казалось бы, ни один разумный человек не поверит в эти сказки о 9-миллионной тюрьме в центре Европы -4

Юлия Артюх:
Читать сказку о том, как плохо жить в Беларуси, невероятные начали еще в 2020 году. Причем этот жанр пришелся по нраву далеко не самым бедным жителям нашей страны.

Юлия Артюх: казалось бы, ни один разумный человек не поверит в эти сказки о 9-миллионной тюрьме в центре Европы -7

Уже достало. Невозможно жить, честно сказать. Жизнь ухудшается, экономика становится, заводы останавливаются, предприятия закрываются.

Юлия Артюх: казалось бы, ни один разумный человек не поверит в эти сказки о 9-миллионной тюрьме в центре Европы -10

Мы не должны вести себя как бараны, которых загоняют в стойло и говорят: «Молчать».

Юлия Артюх: казалось бы, ни один разумный человек не поверит в эти сказки о 9-миллионной тюрьме в центре Европы -13

Что касается наших зарплат […], мы едим в кредит.

Юлия Артюх: казалось бы, ни один разумный человек не поверит в эти сказки о 9-миллионной тюрьме в центре Европы -16

Юлия Артюх:
Видимо, кредиты этим летом им выдают исправно. Потому что я прогулялась по центру Минска и скажу откровенно – зажрались, в прямом смысле. Все террасы столичных кафе битком набиты. Причем посмотреть на «бедных», «голодных» белорусов я вышла в будний день. Представляю, сколько «истощенных» там пухнет от голода в выходные.

Юлия Артюх: казалось бы, ни один разумный человек не поверит в эти сказки о 9-миллионной тюрьме в центре Европы -19

Юлия Артюх:
И самое интересное – это не окраины Минска, а самый центр. Кафе и рестораны находятся в десяти метрах от Комитета госбезопасности, Министерства внутренних дел, МЧС и ГУБОПиКа. Видимо, шампанское все эти люди пьют для храбрости, ведь сплошь и рядом подстерегают «каратели». А блюда из небесплатного меню заказывают, чтобы оторваться перед тюремной диетой. Апогей абсурда – это когда самые «притесненные режимом» теряют бдительность и отдыхают чуть ли не на крыльце КГБ.

Юлия Артюх: казалось бы, ни один разумный человек не поверит в эти сказки о 9-миллионной тюрьме в центре Европы -22

Юлия Артюх:
Кстати, уже середина лета, а инцидентов с «задержанными отдыхающими» не слышно. Я о том, что инфоповоды у белорусских недовольных – недалекая шутка, рассчитанная на мало думающую аудиторию. Страшно, что эта аудитория – правящие верхушки Европы. Ryanair посадили десятки истребителей – верим. Белорусские заводы бастуют тринадцатый месяц в году – верим. Бедным минчанам нечего есть – тоже верим.

Юлия Артюх: казалось бы, ни один разумный человек не поверит в эти сказки о 9-миллионной тюрьме в центре Европы -25

Юлия Артюх:
Что ж, товарищи евродемократы, с нетерпением жду, что еще втюхают вам наши обиженные тунеядцы. Вы читайте, читайте отчеты, в которых мы бедные и незащищенные белорусы. А главное – присылайте финансовую помощь. Потому что погода стоит прекрасная, впереди выходные, а значит «притесненные режимом» снова займут места в кафе и ресторанах. А за ужин все-таки придется платить. У нас тут «диктатура», такие правила.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Юлия Артюх # Фотофакт

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