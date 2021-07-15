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Анита Цой: «Весь рюкзак, во-первых, в рукодельных игрушках местных жителей, в магнитиках»

15 июля 2021 17:28
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Новости Беларуси. Витебск в ожидании главного культурного события года. До церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар» остается совсем немного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легендарные позывные уже в 30-й раз прозвучат со сцены Летнего амфитеатра. 

Все детали готова рассказать Вероника Кудринецкая.

Анита Цой: «Весь рюкзак, во-первых, в рукодельных игрушках местных жителей, в магнитиках»-1

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
В 2021 году организаторы обещают, что музыкальный форум станет масштабным по числу гостей и мероприятий. С самого утра в Витебск прибывают артисты, среди них белорусские исполнители, известные российские певцы и зарубежные звезды. С некоторыми из них нам удалось пообщаться прямо с колес. Кого-то ловили с поезда, кого-то – во время репетиций. А кого-то из артистов можно было запросто встретить, гуляя по центральным улочкам Витебска, например, на улицах Суворова и Толстого. Они совершенно спокойно фотографировались со всеми желающими, раздавали автографы и покупали белорусские сувениры. Предлагаю послушать впечатления из первых уст.

Анита Цой: «Весь рюкзак, во-первых, в рукодельных игрушках местных жителей, в магнитиках»-4

Анита Цой, народная артистка России:
Впечатлений целое море, потому что у моего директора весь рюкзак, во-первых, в рукодельных игрушках местных жителей, в магнитиках. Мы, конечно, в кайфовом настроении – Витебск красивый, я уже давно здесь не была. Последний мой «Славянский базар», наверное, лет 10 назад был. Я очень счастлива, что мы сюда приехали. Я уже увидела столько знакомых лиц. Я очень надеюсь, что сегодня все пройдет прекрасно. И все получат, особенно зрители, горожане Витебска, отличное настроение.

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# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Анита Цой # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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