«Ребёнок мог в любой момент умереть». Врач о состоянии мальчика с редким заболеванием, которому сделали операцию
Новости Беларуси. На этой неделе мы рассказывали, как белорусские врачи провели уникальную операцию 11-летнему ребенку. Сейчас состояние маленького пациента удовлетворительное, он идет на поправку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже самостоятельно может встать с кровати, а это большой прогресс для реабилитации после такой тяжелой операции. У мальчика была редчайшая патология – торакоабдоминальная аневризма брюшной аорты. Такое заболевание встречается у взрослых, а вот у ребенка – впервые.
В РНПЦ детской хирургии успешно провели сложнейшую операцию у ребенка с редкой болезнью
11-летний мальчик перенес инфекцию, которая и вызвала редчайшую патологию. Но белорусским медикам удалось невозможное. Хирургическое вмешательство прошло при непосредственном участии одного из известнейших и опытных кардиохирургов мира – профессора Калангоса. Операция длилась более 10 часов. Родители мальчика благодарят врачей за спасенную жизнь.
Елена, мама пациента РНПЦ детской хирургии:
Нужна была сложная операция. На запросы в лучшие клиники Европы и Америки – отказались делать операцию. И на прошлой неделе благодаря слаженной работе наших хирургов – дали нам надежду и шанс на жизнь. Ребенок поправляется, уже переведен из реанимации в общую палату.
Игорь, пациент РНПЦ детской хирургии:
Хорошо чувствую. Конечно, после операции сразу больно было, все ныло тело, но сейчас восстанавливаюсь потихонечку, все лучше и лучше с каждым днем становится.
Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:
На уровне диафрагмы произошло формирование аневризмы, раздувание стенки аорты, которое сместило все сосуды, которые питают спинной мозг, почки, кишечник, печень, поджелудочную железу. Это образование было достаточно большое, оно было угрожаемое по разрыву. Когда мы его иссякали и протезировали аорту, стало понятно, что ребенок мог в любой момент умереть.
«Надеюсь, что через недельку мне уже станет получше». В Минске сделали уникальную операцию ребёнку с аномалией Эбштейна
Отметим, что белорусские детские кардиохирурги с участием профессора Калангоса провели пять сложнейших операций пациентам с редкими патологиями, в том числе с аномалией Эбштейна – редким пороком сердца.