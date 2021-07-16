«Ребёнок мог в любой момент умереть». Врач о состоянии мальчика с редким заболеванием, которому сделали операцию

Новости Беларуси. На этой неделе мы рассказывали, как белорусские врачи провели уникальную операцию 11-летнему ребенку. Сейчас состояние маленького пациента удовлетворительное, он идет на поправку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже самостоятельно может встать с кровати, а это большой прогресс для реабилитации после такой тяжелой операции. У мальчика была редчайшая патология – торакоабдоминальная аневризма брюшной аорты. Такое заболевание встречается у взрослых, а вот у ребенка – впервые.

В РНПЦ детской хирургии успешно провели сложнейшую операцию у ребенка с редкой болезнью