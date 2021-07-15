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Лариса Долина: «Витебск красив невероятно – обожаю!»

15 июля 2021 17:56
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Новости Беларуси. Витебск в ожидании главного культурного события года. До церемонии открытия Международного фестиваля искусств «Славянский базар» остается совсем немного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Легендарные позывные уже в 30-й раз прозвучат со сцены Летнего амфитеатра. 

Все детали готова рассказать Вероника Кудринецкая.

Лариса Долина: «Витебск красив невероятно – обожаю!»-1

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
В 2021 году организаторы обещают, что музыкальный форум станет масштабным по числу гостей и мероприятий. С самого утра в Витебск прибывают артисты, среди них белорусские исполнители, известные российские певцы и зарубежные звезды. С некоторыми из них нам удалось пообщаться прямо с колес. Кого-то ловили с поезда, кого-то – во время репетиций. А кого-то из артистов можно было запросто встретить, гуляя по центральным улочкам Витебска, например, на улицах Суворова и Толстого. Они совершенно спокойно фотографировались со всеми желающими, раздавали автографы и покупали белорусские сувениры. Предлагаю послушать впечатления из первых уст.

Лариса Долина: «Витебск красив невероятно – обожаю!»-4

Лариса Долина, народная артистка России:
Замечательное настроение, чудесная погода, лето. Как всегда, Витебск красив невероятно – обожаю!

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# Славянский базар в Витебске-2021 # общество # Лариса Долина # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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