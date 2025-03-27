Дмитрий Матусевич о своём назначении: я уже начал вносить идеи и предложения
Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Сразу 26 назначенцев заняли новые должности. Изменения в Администрации Президента, Нацбанке, внешнеполитическом ведомстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые руководители и в органах местной вертикали. Для каждого из них это не только волнительный момент карьерного взлета, но и колоссальная ответственность перед страной, перед людьми.
Напутствуя новых руководителей, глава государства напомнил о стоящих перед ними задачах в эту пятилетку качества, ключевые цели которой – дальнейшее повышение уровня жизни людей, конкурентоспособности белорусской экономики, совершенствование общественных отношений.
Что касается Дмитрия Матусевича, то он готов вертеться на горячей сковородке. Хотя, как шутили за кадром, плита у нас с несколькими конфорками, то есть такая не одна в стране. Глобально на ней все, от кого зависит выполнение предвыборных обещаний. Спрятаться никому не удастся.
Дмитрий Матусевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Свои идеи и предложения я, конечно, уже начал вносить. Вплоть до того момента, как был назначен на эту должность. Например, на итоговой коллегии Минэкономики высказал по госпрограммам одну позицию. И вижу, что они восприняты. В дальнейшем основная работа – это подготовить резюме по любому документу, который заходит в экономическом плане на уровень Президента, чтобы все было всесторонне изучено, все тенденции, все мнения учтены. А он примет решение. Поэтому работа непростая, некоторые блоки для меня придется вспоминать, а что-то – даже изучить. Но я как-то спокойно к этому отношусь.
И если подытожить, у Александра Лукашенко ко всем, кого он назначает и кому доверяет проводить свою политику, поддержанную абсолютным большинством белорусов требование базово одно.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я хочу, чтобы ты работал честно и по-настоящему.
Так это прозвучало сегодня, в других формулировках звучит во время других кадровых дней, но суть единая, что для руководителя правительства, предприятия, района и даже района города. Потому что не бывает не важных должностей или решений. Все они влияют на общее белорусское завтра.
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