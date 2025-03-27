Дмитрий Матусевич о своём назначении: я уже начал вносить идеи и предложения

Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Сразу 26 назначенцев заняли новые должности. Изменения в Администрации Президента, Нацбанке, внешнеполитическом ведомстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые руководители и в органах местной вертикали. Для каждого из них это не только волнительный момент карьерного взлета, но и колоссальная ответственность перед страной, перед людьми.

Напутствуя новых руководителей, глава государства напомнил о стоящих перед ними задачах в эту пятилетку качества, ключевые цели которой – дальнейшее повышение уровня жизни людей, конкурентоспособности белорусской экономики, совершенствование общественных отношений.

Что касается Дмитрия Матусевича, то он готов вертеться на горячей сковородке. Хотя, как шутили за кадром, плита у нас с несколькими конфорками, то есть такая не одна в стране. Глобально на ней все, от кого зависит выполнение предвыборных обещаний. Спрятаться никому не удастся.