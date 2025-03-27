«Чего конкурировать там, где надо договариваться». Лукашенко о сотрудничестве бизнеса и государства

Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Сразу 26 назначенцев заняли новые должности. Изменения в Администрации Президента, Нацбанке, внешнеполитическом ведомстве. Новые руководители и в органах местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ряд предприятий из кадрового реестра Президента 27 марта также сменили руководство. Так, «Беларусьфильм» в очередной раз попытается встать на ноги, но уже под руководством Дмитрия Семенова, новой главной и в Белорусской стекольной компании. Она объединяет все государственные профильные предприятия. И если верить словам Дениса Юрченко, не конкурирует, а выгодно взаимодействует с частниками.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все-таки ничего не изменилось с тех пор, как мы с вами вели этот разговор по частным предприятиям. Вы их тоже не отталкиваете. Ресурсы, сырье и прочее исходное, оно же у вас практически из одного источника, можно сказать. Поэтому чего конкурировать там, где надо договариваться. И это не в ущерб и не во вред государству.