«Чего конкурировать там, где надо договариваться». Лукашенко о сотрудничестве бизнеса и государства
Масштабные кадровые перестановки в Беларуси. Сразу 26 назначенцев заняли новые должности. Изменения в Администрации Президента, Нацбанке, внешнеполитическом ведомстве. Новые руководители и в органах местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ряд предприятий из кадрового реестра Президента 27 марта также сменили руководство. Так, «Беларусьфильм» в очередной раз попытается встать на ноги, но уже под руководством Дмитрия Семенова, новой главной и в Белорусской стекольной компании. Она объединяет все государственные профильные предприятия. И если верить словам Дениса Юрченко, не конкурирует, а выгодно взаимодействует с частниками.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все-таки ничего не изменилось с тех пор, как мы с вами вели этот разговор по частным предприятиям. Вы их тоже не отталкиваете. Ресурсы, сырье и прочее исходное, оно же у вас практически из одного источника, можно сказать. Поэтому чего конкурировать там, где надо договариваться. И это не в ущерб и не во вред государству.
Успех предприятия измеряется и тем, как успешно оно продает свои изделия. С экспортом могут помочь наши дипломаты. Эту задачу еще раз глава государства напоминать не стал, сосредоточившись на персоналиях послов, бывших и новых.
Так, директор СЭЗ «Минск» поедет в Молдову возглавлять наше дипредставительство вместо небезызвестного Анатолия Калинина, который сам изъявил желание вернуться домой. Должность ему уже ищут.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Он попросился на другую работу, если возможно в стране ему что-то такое найти с учетом опыта большого. Вы знаете, работы и вице-премьером, знания строительного, жилищно-коммунального комплекса.
Александр Лукашенко:
Надо посмотреть, если есть какая-то работа, не отдыхать. На пенсию мы никого отправлять не собираемся. А если работать человек хочет, работы у нас хватает.
– Будем искать.
– Поэтому надо предложить что-то.
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