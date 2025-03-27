Беларусь и Россия готовятся к проведению Форума регионов
В сложившейся геополитической обстановке приоритетом Беларуси и России остается союзная интеграция. Особое внимание страны уделяют развитию сотрудничества между регионами. Это один из главных драйверов роста экономических показателей. Ощутимый импульс придает ежегодный Форум регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За время проведения диалоговых площадок страны заключили контракты на сумму 20,5 миллиарда белорусских рублей. Форум прошлого года побил все рекорды: утверждено более 250 документов, сумма подписанных соглашений превысила 1 миллиард 100 миллионов белорусских рублей. Ожидается, что в 2025 году цифра возрастет.
Беларусь и Россия продолжают подготовку к проведению XII Форума регионов. Он пройдет в июне в Нижнем Новгороде. Сотрудники секретариата Совета Республики вместе с российскими коллегами уже посетили площадку мероприятий.
Вопросы организации профильные комитеты обеих стран обсудили в Совете Республики. Встреча прошла в формате видео-конференц-связи. Говорили, в частности, о тематике секционных заседаний. На них будут рассматривать самые перспективные векторы сотрудничества: от сельского хозяйства и промышленности до правового регулирования и культуры. По итогам встреч страны планируют подписать ряд взаимовыгодных соглашений.
Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Значимость данного форума тяжело переоценить или недооценить. Идет плановая подготовка. Надеюсь, что данное мероприятие, то количество энергии, которое закладывается всеми структурами в подготовку данного мероприятия, в конечном итоге будет качественно отражено в вопросах экономического сотрудничества и взаимодействия и, конечно же, в укреплении наших братских связей с Российской Федерацией.
В 2025 году основной тематикой форума станет роль молодежи как фундамента будущего Союзного государства. С представителями нового поколения встретятся руководители Совета Федерации России и Совета Республики нашей страны. Кроме того, запланировано проведение пленарного заседания.