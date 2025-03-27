Беларусь и Россия готовятся к проведению Форума регионов

В сложившейся геополитической обстановке приоритетом Беларуси и России остается союзная интеграция. Особое внимание страны уделяют развитию сотрудничества между регионами. Это один из главных драйверов роста экономических показателей. Ощутимый импульс придает ежегодный Форум регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время проведения диалоговых площадок страны заключили контракты на сумму 20,5 миллиарда белорусских рублей. Форум прошлого года побил все рекорды: утверждено более 250 документов, сумма подписанных соглашений превысила 1 миллиард 100 миллионов белорусских рублей. Ожидается, что в 2025 году цифра возрастет.

Беларусь и Россия продолжают подготовку к проведению XII Форума регионов. Он пройдет в июне в Нижнем Новгороде. Сотрудники секретариата Совета Республики вместе с российскими коллегами уже посетили площадку мероприятий.

Вопросы организации профильные комитеты обеих стран обсудили в Совете Республики. Встреча прошла в формате видео-конференц-связи. Говорили, в частности, о тематике секционных заседаний. На них будут рассматривать самые перспективные векторы сотрудничества: от сельского хозяйства и промышленности до правового регулирования и культуры. По итогам встреч страны планируют подписать ряд взаимовыгодных соглашений.