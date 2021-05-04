«Мне пришлось два года воевать в Афганистане». В Центральном районе Минска поздравили ветеранов войны и труда

Новости Беларуси. В канун великого Дня Победы в Минске поздравляют ветеранов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Одна из встреч прошла в Центральном районе.

В Центре дополнительного образования детей и молодежи на Максима Танка настоящий праздник. Школьники и творческие коллективы района подготовили для ветеранов много сюрпризов. Концертная программа, выставка детских рисунков, поделок и танцевальный флешмоб. Каждому ветерану вручили подарки. В Центральном районе более 30 тысяч ветеранов, из них около 80 человек – участники войны.

Георгий Атаманов, председатель Совета ветеранов войны и труда Центрального района:

Для меня это особый праздник. Почему? Потому что мой дед погиб в июле 1941 года под Смоленском, деревня Пустошки. Отец закончил войну в Венгрии, в Чехословакию потом перебросили. Отец моей жены закончил войну в Венгрии. И мне пришлось два года воевать в Афганистане, поэтому я буду беречь мир и согласие и помнить.