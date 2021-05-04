Прямой эфир

«Мне пришлось два года воевать в Афганистане». В Центральном районе Минска поздравили ветеранов войны и труда

04 мая 2021 19:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В канун великого Дня Победы в Минске поздравляют ветеранов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Одна из встреч прошла в Центральном районе.

«Мне пришлось два года воевать в Афганистане». В Центральном районе Минска поздравили ветеранов войны и труда-1

В Центре дополнительного образования детей и молодежи на Максима Танка настоящий праздник. Школьники и творческие коллективы района подготовили для ветеранов много сюрпризов. Концертная программа, выставка детских рисунков, поделок и танцевальный флешмоб. Каждому ветерану вручили подарки. В Центральном районе более 30 тысяч ветеранов, из них около 80 человек – участники войны.

«Мне пришлось два года воевать в Афганистане». В Центральном районе Минска поздравили ветеранов войны и труда-4

Георгий Атаманов, председатель Совета ветеранов войны и труда Центрального района:
Для меня это особый праздник. Почему? Потому что мой дед погиб в июле 1941 года под Смоленском, деревня Пустошки. Отец закончил войну в Венгрии, в Чехословакию потом перебросили. Отец моей жены закончил войну в Венгрии. И мне пришлось два года воевать в Афганистане, поэтому я буду беречь мир и согласие и помнить.

«Мне пришлось два года воевать в Афганистане». В Центральном районе Минска поздравили ветеранов войны и труда-7

Елена Липень, директор Центра дополнительного образования детей и молодежи «Контакт»:
Готовились целый год к этому празднику. И все учащиеся нашего Центра, Центрального района вложили всю свою душу и хотят поздравить ветеранов, и поблагодарить за Победу. Ветераны педагогического труда, ветераны Вооруженных Сил, ребята, которые воевали в Афганистане, сегодня все присутствуют здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Елена Липень # Георгий Атаманов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Несколько раз ехали и останавливались по дороге – ему плохо было». Подробности спасения и трагедии в Мядельском районе
04 мая 2021 19:18

«Несколько раз ехали и останавливались по дороге – ему плохо было». Подробности спасения и трагедии в Мядельском районе

«Контроль персонала в реальном времени». Что такое «Умная больница» и где она появится?
04 мая 2021 18:54

«Контроль персонала в реальном времени». Что такое «Умная больница» и где она появится?

Как тогда, только под мирным небом. В Витебской области прошёл митинг в память о крупнейшей операции партизан
04 мая 2021 18:48

Как тогда, только под мирным небом. В Витебской области прошёл митинг в память о крупнейшей операции партизан