«Контроль персонала в реальном времени». Что такое «Умная больница» и где она появится?

Новости Беларуси. Первая «умная» больница появится в Минском НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии уже в конце 2021 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Сейчас на территории центра завершается строительство нового корпуса. Там разместятся три операционные, одна из которых гибридная.

На базе нового объекта реализуют первый этап проекта «Умная больница». Его цель – перевести работу в клиниках страны на уровень нейросетей.

В корпусе будет установлена уникальная система наблюдения за пациентами. С помощью специального умного браслета врачи смогут удаленно мониторить состояние человека, показания давления, пульс и температуру и даже следить за его местонахождением.