«Несколько раз ехали и останавливались по дороге – ему плохо было». Подробности спасения и трагедии в Мядельском районе

Новости Беларуси. Уже почти неделю минские медики борются за жизнь мальчика, который при пожаре в Мядельском районе спас младшего брата. Состояние здоровья Ромы Когодовского находится на личном контроле Президента Беларуси, сообщили в программе Новости 24 «часа» на СТВ. Известно, что сейчас оно стабилизировано, но остается по-прежнему тяжелым. Врачи Республиканского ожогового центра готовят маленького пациента к очередной операции. В БСМП с ожогами 50 % тела и поражением дыхательных путей его доставили на вертолете МЧС, после того как 28 апреля 12-летний герой из пылающего дома вынес на руках брата. Сейчас врачи делают все возможное. Президент также поручил губернатору разобраться с ситуацией по жилью для этой семьи. С подробностями Евгений Пустовой. «Будь сильным, мы с тобой». Смотрите, как известные белорусы поддержали мальчика, который спас брата на пожаре

Еще неделю назад здесь звучал детский смех. Сейчас обгоревшие игрушки. 12-летний Роман Когодовский на пожаре спал младшего братика Ванюшу. Средний брат был у соседей. А сам герой сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Андрей Борисов, главный врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Минска:

В настоящее время в полном объеме проводится все необходимое, в том числе и хирургическое лечение. Налажен контакт с коллегами из Российской Федерации, ежедневно проводятся консилиумы, в том числе расширенные с участием ведущих российских специалистов. В столицу ребенка доставили на вертолете. До этого в райбольницу из Минска приехал реанимобиль. Это сейчас Рома в реанимации, а когда вынес на руках братика, то держал его на руках, пока не подоспели взрослые.

Прибыли к месту, руководство по тушению пожара беру на себя. Пожарных вызвал сосед-дачник. Это уже второй пожар на подворье многодетной семьи за неполные четыре года. Ночной пожар в сарае тоже заметил сосед. Тогда вообще никто не пострадал.

Алексей Стадольник:

Сосед, бывший милиционер, позвонил сразу же, потом перенабрал: «С детьми, с меньшим, все хорошо, плохо с Ромой». И все, потом мы приехали уже сюда, на место. Тут была вся эта обстановка. Как обычно, муж поехал встречать с работы жену. И тут такое. Пока эксперты устанавливают причину ЧП, у местных появились своя версия. Мол, взорвался телевизор.

Мария Стадольник:

Я сидела в кабине. Я просто услышала слово телевизор. А что телевизор? Или взорвался? Откуда я знаю. Я не поняла, я не с ним сидела. Меня в кабину к водителю посадили и сказали сидеть, все. Что я услышала – слово телевизор, больше я ничего не слышала. – Ничего не говорил? Как удалось? – А как? Он вообще уже еле-еле разговаривал, мы вообще несколько раз ехали и останавливались по дороге – ему плохо было. Проводка новая. Котел, отец говорит, тогда тоже не горел. Но больше всего удивляет, как мальчишка смог разбить стеклопакет. Это даже взрослому будет сложно сделать. На лице и руках у Ромы, кроме ожогов, были порезы от разбитого на кухне стекла. Беда многодетной четы сплотила белорусов. Помогают кто чем может. Открыт благотворительный счет на имя одной из бабушек – Бабич Галины Вадимовны. Документы супругов сгорели. Их восстанавливают.

Мария Стадольник:

Я хочу огромное всем, большое спасибо. Можно даже сказать, всему миру. Родным, близким, врачам, на работе своим коллегам – всем большое спасибо сказать, всем. Все отзываются, все неравнодушны. И пишут, и деньги пересылают, и помощь, и одежда – все предлагают. И мебель, все-все. «Рома, живи». Журналисты СТВ присоединились к акции в поддержку 12-летнего героя Этот вопрос на контроле у президента. Губернатору поручено подобрать семье жилье. Сейчас они ютятся у своих родителей. Кстати, как многодетной семье им выдали субсидию. И они уже готовились строить новый дом, но... Сейчас нужно временное жилье. И вроде как им предложили сначала вот такую домину. Правда, без отопления.

А вот это еще один вариант.

Местные чиновники – правда, только за кадром – говорят, что это деревянный коттедж построили для врача.

Мария Стадольник:

Наводят порядок, потому что сейчас там ни обоев, ни отопления не было, ничего. Хотя родителей жилищный вопрос сейчас точно не волнует. Завтра у мамы выходной и она поедет к сыну.