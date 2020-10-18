Дмитрий Балаба: ролики сразу после задержания абсолютно не постановочные. Сразу же спрашивали у людей, чего они хотели добиться
Новости Беларуси. В эфире программы «Неделя» на СТВ полная версия общения Григория Азарёнка с руководителем одного из самых боеспособных подразделений в силовых структурах Беларуси – отряда милиции особого назначения – Дмитрием Балабой. Не только о протестах пойдет речь, спросим и про отношение командира к ситуациям, когда на него и его подопечных оказывается серьезное давление. Поговорили не только о службе, но и личном.
Григорий Азаренок:
По сотрудникам ОМОН идет очень выверенная, беспощадная, циничная, злобная пропагандистская работа. Она шла еще до выборов. Мы помним этот флешмоб с удостоверениями. Они очень надеются, что хоть кто-то (а желательно чем больше, тем лучше) из ребят из вашего подразделения пришел к вам и сказал бы: «Дмитрий Владимирович, я перехожу на светлую сторону, вот вам мое служебное удостоверение» и так далее. Им есть на что рассчитывать?
Дмитрий Балаба, руководитель отряда милиции особого назначения:
Однозначно не на что. Почему? В подразделении ОМОН служат люди крепкие духом, однозначно это единый организм, единый коллектив, еще более сплотившийся после произошедших событий. Ведь мы выполняли эти задачи со стародавних времен, лично я в отряде милиции особого назначения служу с 1993 года, до этого я год работал в патрульно-постовой службе в городе Молодечно, в которую пришел после срочной службы в советской армии.
Дмитрий Балаба: прежде чем применить огнестрельное оружие, мы используем все возможные иные методы (здесь подробнее).
Григорий Азаренок:
Вы когда словите уже кого-то из так называемых змагароў, особенно молодые или женщины, когда уже нет камер, когда они видят, что хайпа с этим ловить не получится. Они понимают, что сейчас придется отвечать по закону, что они говорят, с какими глазами на вас смотрят?
Дмитрий Балаба:
Вы знаете, вы уже видели эти ролики, которые абсолютно не постановочные, сразу после задержания. Требование это и руководства, да и мое собственно к сотрудникам для того, чтобы они сразу же по горячим следам спрашивали у людей, чего они хотели этим добиться. Ведь за любой волной так называемого адреналина, который ловят сегодня эти дети, бегая… Ведь адреналинчик-то ловят на самом деле, будем честными перед всеми. Потом наступает период успокоения. Что мы видим? Видим, конечно, определенную обреченность – да, попался, а дальше ведь наступит полное отрезвление, когда придется отвечать по закону, когда будет уже приговор суда, когда это не просто мультяшные моменты какие-то и моменты, которые бывают в видеоиграх, в Telegram, а здесь же живая ответственность. Придется отвечать по закону. Если нарушил закон настолько, что придется отбывать какое-то наказание в местах лишения свободы, то и придется отбывать наказание в местах лишения свободы. А это далеко не курорт.
Дмитрий Балаба о ситуации с домом, в котором вырос: «Там жила моя бабушка. Конечно, это был определённый укол» (читать далее).