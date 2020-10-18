Дмитрий Балаба: ролики сразу после задержания абсолютно не постановочные. Сразу же спрашивали у людей, чего они хотели добиться

Новости Беларуси. В эфире программы «Неделя» на СТВ полная версия общения Григория Азарёнка с руководителем одного из самых боеспособных подразделений в силовых структурах Беларуси – отряда милиции особого назначения – Дмитрием Балабой. Не только о протестах пойдет речь, спросим и про отношение командира к ситуациям, когда на него и его подопечных оказывается серьезное давление. Поговорили не только о службе, но и личном. Григорий Азаренок:

По сотрудникам ОМОН идет очень выверенная, беспощадная, циничная, злобная пропагандистская работа. Она шла еще до выборов. Мы помним этот флешмоб с удостоверениями. Они очень надеются, что хоть кто-то (а желательно чем больше, тем лучше) из ребят из вашего подразделения пришел к вам и сказал бы: «Дмитрий Владимирович, я перехожу на светлую сторону, вот вам мое служебное удостоверение» и так далее. Им есть на что рассчитывать?

Дмитрий Балаба, руководитель отряда милиции особого назначения:

Однозначно не на что. Почему? В подразделении ОМОН служат люди крепкие духом, однозначно это единый организм, единый коллектив, еще более сплотившийся после произошедших событий. Ведь мы выполняли эти задачи со стародавних времен, лично я в отряде милиции особого назначения служу с 1993 года, до этого я год работал в патрульно-постовой службе в городе Молодечно, в которую пришел после срочной службы в советской армии. Дмитрий Балаба: прежде чем применить огнестрельное оружие, мы используем все возможные иные методы (здесь подробнее).

Григорий Азаренок:

Вы когда словите уже кого-то из так называемых змагароў, особенно молодые или женщины, когда уже нет камер, когда они видят, что хайпа с этим ловить не получится. Они понимают, что сейчас придется отвечать по закону, что они говорят, с какими глазами на вас смотрят?