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В Беларуси выздоровели и выписаны 79 757 пациентов с ранее подтверждённым коронавирусом

18 октября 2020 14:32
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Новости Беларуси. Белорусские медики фиксируют прирост новых случаев заражения, однако ситуации под контролем. Граждан просят соблюдать элементарные правила эпидбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси выздоровели и выписаны 79 757 пациентов с ранее подтверждённым коронавирусом-1

По данным Минздрава на 18 октября, в стране выздоровели и выписаны 79 757 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз. В общей сложности с момента вспышки заболевания с положительным тестом на COVID-19 зарегистрированы 87 698 человек. Проведено 2 миллиона 222 тысячи тестов.

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За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 929 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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