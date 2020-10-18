В Беларуси выздоровели и выписаны 79 757 пациентов с ранее подтверждённым коронавирусом

Новости Беларуси. Белорусские медики фиксируют прирост новых случаев заражения, однако ситуации под контролем. Граждан просят соблюдать элементарные правила эпидбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Минздрава на 18 октября, в стране выздоровели и выписаны 79 757 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз. В общей сложности с момента вспышки заболевания с положительным тестом на COVID-19 зарегистрированы 87 698 человек. Проведено 2 миллиона 222 тысячи тестов.

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За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 929 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией.