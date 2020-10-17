Дмитрий Балаба о ситуации с домом, в котором вырос: «Там жила моя бабушка. Конечно, это был определённый укол»

Новости Беларуси. У нас в гостях командир отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома, полковник Дмитрий Балаба. Дмитрий Балаба: прежде чем применить огнестрельное оружие, мы используем все возможные иные методы О произошедшем после выборов: «Конкретная цветная революция. Причем она же повторилась буквально недавно в Бишкеке»

Григорий Азаренок, СТВ:

Когда рассуждают про 9, 10, 11 августа, все Telegram-каналы обсуждают только действия правоохранителей, но эти действия были вызваны чем-то. Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

На самом деле 9 числа, конечно же, подразделение уже работало в усиленном режиме, как на любых выборах, однозначно. Не только наше подразделение, были задействованы очень большие силы и средства. Началось все с того, что благодаря призывам в тех же Telegram-каналах, мы уже примерно к обеду понимали, о чем будет идти примерно речь. Речь шла о том, чтобы стянуть людей на избирательные участки, о том, чтобы максимально затянуть голосование. Это было видно, это было четко видно и дальше, когда граждане начали стягиваться к той же стеле. Этому предшествовала еще такая ситуация – попытка захватить урны с избирательными бюллетенями, вытащить их на Октябрьскую площадь (ведь такой именно был призыв в Telegram-каналах) и посчитать их при свете фонарика. Самый такой, наверное, правильный, четкий и демократичный подсчет. Мы вытащили, притащили на Октябрьскую площадь и все это посчитали. Ура, мы победили.

Очень интересные, смешные вещи – любой здравомыслящий человек все это видит и все это абсолютно понимает, почему так происходит. Управляемость, четкая управляемость, конкретная цветная революция. Причем она же повторилась буквально недавно в Бишкеке, согласитесь? Тот же сценарий, никаких практически изменений, и никто даже не затруднился поменять какую-то символику. У нас была эта белая ленточка на руке, там была белая повязка на руке – все одно и то же. Григорий Азарёнок: «Улица проиграла. Протестующих, очевидно, мало. Забастовки провалились» Накопили критическую массу и пошли бомбить здания. Я предполагаю, что после того, как на стеле подавили бы (как они считают) подразделения, такие как ОМОН, и те кто там был – а на стеле первоначально мое подразделение несло службу, потом уже подтянулись еще подразделения Главного управления внутренних войск – изначально начиналось все с ОМОНа. Они думали быстро это все подавить, накопить критическую массу и, наверное, пойти дальше (считая, что они уже все завоевали) завоевывать резиденцию, еще какие-то ключевые объекты, административные здания. Я думаю, что сценарий был бы точно таким же, каким он был в Бишкеке. Когда полетели камни, булыжники, брусчатка разобранная, то наши сотрудники стояли еще без экипировки

Григорий Азаренок:

Я там лично был и видел, что первыми агрессию начали проявлять именно протестующие, в подразделения летели фейерверки, булыжники. Они были вооружены палками, арматурами и так далее. Дмитрий Балаба:

Если вы видели и заметили ситуацию, если внимательно посмотреть сегодня на съемки, которые тогда проводились, то когда полетела арматура и все остальное – камни, булыжники, брусчатка разобранная, то наши сотрудники стояли еще без экипировки. Они находились именно в такой форме, как надета сейчас на мне, и средств экипировки на них не было. Когда это все полетело, поступила моя команда: провести ротацию и переодеть личный состав, то есть часть людей остается на месте, а часть людей доэкипировывается в средства защиты. И дальше уже началась работа. ОМОН – это единый коллектив, еще более сплотившийся после произошедших событий Григорий Азаренок:

По сотрудникам ОМОН идет очень выверенная, беспощадная, циничная, злобная пропагандистская работа. Она шла еще до выборов. Мы помним этот флешмоб с удостоверениями. Они очень надеются, что хоть кто-то (а желательно чем больше, тем лучше) из ребят из вашего подразделения пришел к вам и сказал бы: «Дмитрий Владимирович, я перехожу на светлую сторону, вот вам мое служебное удостоверение» и так далее. Им есть на что рассчитывать?

Дмитрий Балаба:

Однозначно не на что. Почему? В подразделении ОМОН служат люди крепкие духом, однозначно это единый организм, единый коллектив, еще более сплотившийся после произошедших событий. Григорий Азаренок:

То есть ребята не предадут? Дмитрий Балаба:

Нет, однозначно. Это очень сильный корпоративный дух. Это со стародавних времен так было принято, потому что отряд живет всегда коллективом. По одиночке мы задач не выполняем, мы выполняем задачи всегда коллективно – друг за друга, брат за брата, товарищ за товарища. Поэтому абсолютно никогда такого произойти не может. О ситуации с родовым домом: это было достаточно болезненно, но это не значит, что можно изменить мое мировоззрение Григорий Азаренок:

Ситуация с вашим родовым домом. Расскажите, что это для вас.

Дмитрий Балаба:

Мои личные переживания по этому поводу, вы знаете, я в этом доме родился и вырос, там жила моя бабушка, которой, к сожалению, уже нет. Она всегда приносила пользу людям, всегда жила ради людей. И мои слова – абсолютная правда: она служила людям, служила своему народу, работала.

Что касается этого дома сейчас, на данный момент это уже нежилое помещение, которое принадлежит моей двоюродной сестре, она использует его под дачу. Но 10 лет назад, когда умерла моя бабушка, мы решили оставить там все, как было при ней. Там стоит мебель, которая была, там стоит ее любимая швейная машинка – она была швеей.