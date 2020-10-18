Прокурор Минска: «Вопрос активно муссируется: почему задерживают с негосударственной символикой, а вот этим можно? Всё в рамках закона»

Новости Беларуси. Семь дней назад в программе «Неделя» на СТВ мы показали вам интервью с прокурором Минска Олегом Лаврухиным. Это была первая часть беседы, она вызвала большой резонанс. Камеры видеонаблюдения и наличие смартфона. Прокурор Минска рассказал, как вычисляют участников акций протеста Сегодня предлагаем посмотреть вторую часть общения. И снова это будет моральный и юридический ликбез на тему. Бюджету Минска, коммунальным службам причинен ущерб на сумму около 900 тысяч рублей, это начиная с 9 августа Евгений Поболовец, ведущий:

Шествия происходят уже далеко не первую неделю, каждые выходные. Уже наверняка есть предварительный установленный ущерб: коммунальными службами, другими специализированными подразделениями.

Олег Лаврухин, прокурор Минска:

Можно говорить о том, что бюджету города, коммунальным службам причинен ущерб на сумму около 900 тысяч рублей, это начиная с 9 августа и до сегодняшнего дня. Безусловно, часть этой суммы будет охвачена в том числе и теми действиями, которые квалифицируются как уголовные преступления. Надо сказать, что вопрос возмещения ущерба находится на особом контроле в органах прокуратуры Минска. Посыл, что ни одно виновное лицо не должно уйти от ответственности. Ответственность не только уголовная и административная имеется в виду, но и гражданско-правовая – то есть как раз материального плана, можно сказать. Материальная ответственность за тот ущерб, который нанесен этими противоправными действиями, будь то уголовная, будь то административная. Органы пожарной службы довольно часто выезжают на демонтаж негосударственной символики, затрачено порядка 27 тысяч рублей Информация нам периодически в течение недели поступает от всех служб горисполкома, в том числе и от повреждения либо осквернения фасадов зданий, каких-то городских конструкций и других объектов коммунальной собственности. В случае, когда есть возможность и необходимость привлечения лица к ответственности, всегда ставится вопрос о начале административного процесса. В качестве примера: органы пожарной службы в последнее время довольно часто выезжают на демонтаж негосударственной символики, в том числе попутно проверяют соблюдение требований пожарной безопасности. Только от этих выездов городскими органами МЧС затрачено порядка 27 тысяч рублей. В связи с этим прокуратурой города внесено 18 предписаний на эту сумму. Сегодня, можно сказать, 10 предписаний уже исполнено на сумму более 2 700 рублей. То есть возмещение идет.

Евгений Поболовец:

Кто возмещает? Тот, кто вывесил флаг? Если вопрос касается товарищества собственников, как правило, председатели этих товариществ несут ответственность Олег Лаврухин:

Безусловно. Например, если вопрос касается товарищества собственников, как правило, председатели этих товариществ несут ответственность за нарушение правил архитектурных решений фасадов зданий, за что привлекаются к административной ответственности. Если лицо признано виновным в совершении правонарушения, соответственно, у нас есть основания взыскивать с него те затраты, которые понесли службы на демонтаж.

Евгений Поболовец:

Вам возразят, скажут: что здесь такого? Человек повесил другой флаг. В чем преступление? По сути, зачем эти флаги вывешиваются? Это, наверное, доведение до сведения окружающих своего личного мнения по поводу политических взглядов Олег Лаврухин:

Мы сегодня говорим о незарегистрированной символике. Евгений Поболовец:

Ключевое слово – «незарегистрированная»? Олег Лаврухин:

Совершенно верно. Даже в законе «О массовых мероприятиях»... По сути, зачем эти флаги вывешиваются? Это, наверное, доведение до сведения окружающих своего личного мнения по поводу своих политических взглядов, убеждений, позиции. Поэтому, если говорить о бело-красно-белом флаге, есть в стране официальная символика, которая принята на референдуме 1995 года.

«Почему этих задерживают с негосударственной символикой, а вот этим можно?» Все в рамках закона находится Те массовые мероприятия, которые проходят с государственной символикой, почему мы на них не видим каких-то актов вандализма? Никто никого не оскорбляет, нет оскорбляющих каких-то плакатов, как на пикетах (не будем дословно приводить их содержание), никто не нарушает общественный порядок. Все проходит мирно, спокойно, в совершенно законном ключе. Никто никого не задерживает. Причем это не противоречит закону «О массовых мероприятиях», поскольку, что касается этих провластных митингов, есть статья 3-я закона, там четко указано, в каких случаях порядок проведения массовых мероприятий не распространяется на те, которые организуются по инициативе государственных органов.

Евгений Поболовец:

То есть другой порядок согласования, не обязательно 14 дней? Олег Лаврухин:

Совершенно верно. Да, там есть определенные ограничения – отсутствие холодного и огнестрельного оружия при себе. Как раз этот вопрос, пользование незарегистрированной символикой, – на прогосударственных массовых мероприятиях тоже запрещены. Отдельные положения закона применяются в плане сохранения обеспечения безопасности населения, людей, которые участвуют. Я знаю, сейчас в интернете и Telegram-каналах этот вопрос активно муссируется: почему этих задерживают с негосударственной символикой, а вот этим можно? Все в рамках закона находится. Евгений Поболовец:

Резюмирую беседу с вами: надо внимательно читать законы и все документы, которые есть в открытом доступе.

Прежде, чем что-то сделать, надо зайти на официальные сайты и поинтересоваться, действительно ли я поступаю законно Олег Лаврухин:

Я могу сказать, что сегодня развитие прогресса технического, интернет-пространства позволяет без какого-либо усилия и труда, прежде, чем что-то сделать, прислушаться или ориентироваться на какие-то призывы, посредством того же интернета зайти на официальные сайты, нормативно-правовые порталы и все-таки поинтересоваться, действительно ли то, что мне говорят, или убеждают, что мне за это ничего не будет и я поступаю совершенно законно. А как с точки зрения закона? Действительно ли эта ответственность будет отсутствовать? Даже если мы говорим о массовых мероприятиях, в рамках этого закона ведь все детально расписано. Мы говорили, что этот закон находится, в том числе и в согласовании с международными актами. Неоднократно уже Конституционный суд высказывался по поводу законности тех ограничений, которые налагаются на порядок проведения этих массовых мероприятий.