Почему активисты по ночам срезают ленты и закрашивают граффити? Выяснял Григорий Азарёнок

Новости Беларуси. Вместе с массовыми беспорядками, провокациями, шествиями, погромами, травлей к нам пришел и постоянный бардак на улицах и во дворах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, ведущий:

Активисты протестного движения разукрашивают все подряд – лестницы, скамейки, стены. На каждый забор стараются привязать бело-красно-белые ленты. На первый взгляд это безобидно. Но так только кажется.

Здесь надо понимать: политическая агитация в стране разрешена, но в сугубо правовом поле. В данном случае подобные действия серьезно раскалывают общество, ведь далеко не всем по нраву эти политические символы. И поэтому находятся энтузиасты, которые в нерабочее время занимаются очисткой дворов от незарегистрированной символики. На рейд с ними отправился Григорий Азаренок.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Группа «антивандал» прибыла в один из дворов Минска, чтобы избавиться от незарегистрированной символики. В последнее время для энтузиастов это стало постоянной работой. В каждом дворе есть незначительная часть жильцов, которая считает, что символика должна находиться на каждом заборе, лестнице, лавочке, стене и детской площадке. Люди не согласны.

– Скажите, какая по счету это для вас акция?

– С ребятами я езжу где-то уже в четвертый раз. А так, у себя на районе, я давно, с первых дней. Как-то мне очень не понравилось это, я начал тихонечко ночью сам работать.

– Давайте представим, что я такой убежденный змагар. Я спрашиваю: сколько вам за это платят?

– Ой, даже не знаю. Таких денег, наверное, не найду. Нисколько не платят. Я хорошо знаю историю, я хорошо знаю, за что воевали наши деды. Я хорошо знаю историю этого флага. Для меня это больно – его видеть.

Вооружены антивандалы основательно: краски, ножницы – все, что необходимо для работы. Но главный инструмент – энтузиазм. И дело спорится.

Я думаю, где-то за полчаса справимся. Срезать быстрее, чем вешать, поэтому работаем мы бодро. Опыт уже большой, руки ловкие, сами мы заряженные. С удовольствием работаем: такое дело делать приятно.

– Лента оттягивается, и проще срезать за узлом. Тогда это быстрее, не остаются концы.

– Главный принцип – чтобы вообще здесь ничего не оставалось?

– Да, если обрезать так, все равно будет на виду. Поэтому лучше оттягивать и за узлом отрезать.

– В принципе, наловчиться можно довольно быстро.

Люди за работой крайне позитивные. Но иногда к ним выходят авторы, там ни о какой толерантности речи не идет.

– Как вы попали в эту команду?

– Рассказываю. У меня во дворе был весь забор увешан точно так же БЧБ, и я начала просто по группам, где люди неравнодушные находились и патриоты реально своей страны, просто клич о помощи, что надо убрать ленточки. Мы снимали, к нам вышли оппозиционеры очень агрессивно. Была вызвана милиция, мы не закончили свою работу. Через пару дней мы ее закончили. На сегодняшний день больше на моем районе уже нет этих лент, никто их не вывешивает. Но у нас, к сожалению, уголовное дело заведено на пару человек. Ну, решаем вопросы со Следственным комитетом и силовыми структурами.

– То есть была применена сила к вам?

– Да. На сегодняшний день лично меня идет травля и преследование, вплоть до расправы.

– Угрожают расправами только за то, что вы не хотите видеть их символику в общедоступных местах?

– Да. «Мы добавляем наши линии, мы рисуем наш флаг». Минчанка рассказывает, почему закрашивает бело-красно-белые граффити

В последнее время у шатателей режима проснулся талант не только к апликации, но и к рисованию. И пошли по стенам домов столицы гулять разные забавные персонажи. Но ребята тоже не чужды юмора.

Григорий Азаренок:

Это настоящий шок: прямо в эфире СТВ знаменитая Нина Багинская переобулась и теперь ходит на акции только с государственным флагом Республики Беларусь.

О том, что у символа протестов украли сцяг, Нине Багинской рассказали вчера во время марша. Ей стало плохо, но она тут же вычислила диверсантов (читать далее). Григорий Азаренок:

Однако ей оказали первую помощь: сказали героине о том, что сцяг вернули, ей полегчало и она отправилась в 1937 раз шатать режим. А ребята продолжили шутить.