Дмитрий Балаба: прежде чем применить огнестрельное оружие, мы используем все возможные иные методы

Новости Беларуси. Одно из самых боеспособных подразделений в силовых структурах Беларуси – отряд милиции особого назначения. После выборов это основная сила правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня бойцы ОМОН и их семьи сталкиваются с беспрецедентным давлением и в реальной жизни, и соцсетях. Об этом и не только с командиром столичного ОМОН Дмитрием Балабой поговорил Григорий Азаренок. Сейчас к эфиру готовится его большое интервью.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Хочу сказать вам от себя лично и от наших телезрителей огромное спасибо за работу, которую вы, ваш личный состав выполняете на протяжении двух и даже больше месяцев по противодействию цветной революции. Я думаю, уже все адекватные люди понимают, что вы, ваши ребята, другие подразделения на самом деле спасли страну от чудовищных последствий. Ключевое слово здесь все-таки «направляют», правда? Завтра организаторы направляют протестную толпу женщин в микрорайон, где проживают сотрудники ОМОН. Как вы их встретите?

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Как вам сказать… Ключевое слово здесь все-таки «направляют», правда? Если бы на сегодняшний день было так, как пытаются нам преподнести Telegram-каналы и так далее, о том, что все-таки это стихийное, неорганизованное, что это идет у людей от души. Нет, на самом деле именно направляют. Именно организовывают определенное движение. Мы уже на протяжении двух месяцев наблюдаем тех же женщин, как правило, одних и тех же, которые ходят, высказывают – я бы не сказал, что высказывают свое мнение. Потому что пищат, кричат, визжат, когда с ними пытаешься разговаривать. Пытаются каким-то образом всячески спровоцировать сотрудников милиции на любые действия. Сегодня каждое наше движение, каждое действие под огромным пристальным вниманием множества видеокамер Ведь сегодня каждое наше движение, каждое наше действие под огромным пристальным вниманием множества видеокамер. И сотрудники стараются работать филигранно и ювелирно, стараясь причинить, даже при задержании, минимальный вред правонарушителю. Есть такое, как бы ни пытались показать нам иные каналы обратное.

Григорий Азаренок:

Тем более что в этом вас вряд ли поддержат вас ваши коллеги из зарубежных, западных стран? Мы видим видео: женщина визжит, ее несут на руках, она попыталась по голове ударить сотрудника, он просто кулаком бьет ей в лицо – и это все воспринимают нормально. Дмитрий Балаба:

Сегодня особо-то никто не церемонится с этими моментами. У нас так называемые протестующие пытаются выразить свое мнение – относительно свое, опять-таки, мы говорим о мнении Telegram-каналов, потому что уже сегодня вряд ли для кого-то не очевидно, что все эти движения управляемы, очень четко управляемы и подаются очень интересно. Наверное, уважаемые протестующие хотели одним ударом, одним рывком выйти в дамки Причем в последнее время заметил определенную тематику в таких достаточно радикальных каналах, как «Каратели Беларуси», еще несколько. Начинают просто через каждые несколько минут вбрасываться картинки, причем картинки максимально жестокие. Раздробленное бедро 16-летнего парня, который якобы выжил – так уже в ответ даже в самих же чатах идет: ребята, подождите, а где эти картинки были 9, 10, 11, 12-го числа? Как вы пишете, что 10-го числа этого мальчишку раздробили. Я вообще не представляю, чем можно нанести такое жесточайшее ранение. Я понимаю оторванные пальцы, фаланги пальцев и так далее – это все происходит по одной простой причине. Кто-то с петардами заигрался, сжал в руке, получил такие травмы. Кто-то наступил на ту же светошумовую гранату, причем сделал принципиально не зная, что это такое.

Да, это применялось. Да, решения такие были. Жесткие они либо не жесткие, скажу только одно: действие равно противодействию. Когда в тебя летят кирпичи, летят палки, есть не то что попытки, есть перекрытие движения, строятся баррикады – наверное, уважаемые протестующие хотели одним ударом, одним рывком выйти в дамки. Самая главная их задача, наверное, была накопить критическую массу для того, чтобы потом действовать. Протест начал радикализовываться Григорий Азаренок:

Мы видим, что идет радикализация протестов. На улицу выходят и анархисты, и футбольные фанаты. Задача предельно ясна для организаторов: вынудить вас применить оружие и устроить на улицах Минска сакральную жертву. В каком случае сотрудники ОМОН могут применить оружие тяжелого поражения?

Дмитрий Балаба:

Я с вами согласен, протест начал радикализовываться. Мы имеем дело с теми же товарищами, с которыми имели всегда, они никуда не девались. Это радикальные анархисты, это те же футбольные фанаты. А еще третья категория очень интересная. Это те дети, будем говорить, которые сегодня просто ловят на этом хайп. Они приходят, пытаются побегать. Вчера они сидели в каких-то компьютерных игрушках, а сегодня они играют в новую игру «давай убежим от ОМОНа». Огнестрельное оружие будет применено только в случаях нападения на сотрудников Что касается применения оружия, еще раз: как сотрудники милиции прежде, чем применить огнестрельное оружие, конечно же, мы используем все возможные иные методы. Но если придется это сделать, конечно же, это будет сделано. Сделано это будет только в случаях нападения на сотрудников, в случае, если кто-то будет пытаться нанести удары специально приспособленными предметами. Я не буду полностью вдаваться в подробности, есть законодательство Республики Беларусь, оно четко регламентирует на сегодняшний день, каким образом. Согласно закону «Об органах внутренних дел», там все четко и ясно прописано. Закон в свободном доступе, кому-то если интересно, пускай он внимательно прочитает. У сотрудника органов внутренних дел Республики Беларусь сегодня достаточно широкие полномочия, в том числе по применению оружия.